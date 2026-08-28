Vibrația zilei este 11 și o să facem acel ceva care să ne meargă la suflet.

Horoscop 29 august 2026 – FECIOARĂ

O să vă dați întâlnire cu rude, prieteni, ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri, poate fi chiar ziua voastră de naștere sau de cununie, ori poate un succes recent.

Familia s-ar putea să vă cheme să fiți și voi de față când se vor lua niște decizii referitoare la evenimentele toamnei, nunți, botezuri.

Horoscop 29 august 2026 – BALANȚĂ

Se poate să vă iasă-n cale cineva pe care l-ați mai întâlnit, dar abia acum își face curaj să se apropie și să-și declare bunele intenții, să formați un cuplu.

O să vă invite cineva la un brunch și poate propuneți și voi o cină în doi, c-aveți de făcut niște confesiuni.

Horoscop 29 august 2026 – SCORPION

O să dispuneți de niște bani și o să vă puteți mișca, să revedeți oameni și locuri dragi, să refaceți potențialul și energetic, și emoțional.

Se poate să revedeți o persoană dragă de care vă leagă amintiri frumoase și să reînviați un trecut care-o să fie ca un balsam sufletesc pentru voi.

Horoscop 29 august 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să apară cineva care e pe lungimea voastră de undă și de-aici poate să înceapă o poveste de dragoste, dacă n-aveți partener de viață.

Se poate să vă mobilizați din mers să plecați spre o zonă de agrement unde vor fi și niște buni prieteni cu care veți petrece o zi minunată împreună.

Horoscop 29 august 2026 – CAPRICORN

Vi se lansează invitația să vă duceți la o ceremonie, care poate fi și în alt oraș și să vă duceți, că e cineva la care țineți.

Poate vi se oferă șansa să reparați o relație care v-a adus o serie de neînțelegeri și să mai încercați, poate, poate.

Horoscop 29 august 2026 – VĂRSĂTOR

Vrea să vă scoată cineva la plimbare, poate prin țară și, dacă n-aveți treburi obligatorii pe-acasă, o să vă duceți ca să vă relaxați.

O veste bună de la cineva plăcut și poate vă cheamă acolo unde locuiește și o să vă facă plăcere să vă duceți.

Horoscop 29 august 2026 – PEȘTI

Întrevedere cu cineva care insistă să vă asociați ca să dați drumul unui proiect, dar deocamdată sunteți prinși cu alte treburi. Dar o discuție nu strică. Poate iese, totuși, ceva.

Se poate să dați o fugă într-o stațiune turistică, poate vă e dor de mare, sau un drum la munte și vă mai răcoriți.

Horoscop 29 august 2026 – BERBEC

Se poate să aibă loc o ceremonie în familie, mai vin și ceva prieteni și o să vă bucurați c-ați reușit să vă-ntâlniți după o perioadă cam lungă.

E posibil să-ntâlniți pe la evenimentele mondene pe cineva care să se insinueze în viața voastră și, treptat, o să faceți o echipă pe cinste.

Horoscop 29 august 2026 – TAUR

O să refaceți punțile de comunicare cu niște prieteni care v-au ținut la distanță, din cine știe ce motive, și se topesc asperitățile, relația poate continua fără probleme.

O să jonglați cu niște bani ca să vă-ajungă și pentru distracție, și pentru cheltuielile zilnice, să nu rămâneți pe zero.

Horoscop 29 august 2026 – GEMENI

O porniți la drum, chiar și în afara localității, prin împrejurimi, dacă nu mai departe, și o să vă luați o porție de bună dispoziție ca să vă detensionați.

E posibil să-ntâlniți pe cineva care vrea să fiți împreună, dacă n-aveți pe nimeni, și o să vă străduiți să fiți sinceri cu voi, să vă fie clar ce vă doriți.

Horoscop 29 august 2026 – RAC

Se poate să mai aveți niște treabă pe-acasă, să vă-ngrijiți și de voi, dar să-i dați o mână de ajutor cuiva care nu se descurcă, ci se află în dificultate.

Vi se lansează invitația s-o porniți într-o escapadă turistică și poate dați o fugă la malul mării, cum vă place vouă.

Horoscop 29 august 2026 – LEU

Prietenii vă invită care-ncotro și o să vă faceți timp să treceți în revistă toate evenimentele ca să nu ratați astfel de ocazii, c-ar fi păcat.

Se poate să vă implicați într-o activitate de grup, deconectantă, și o să vă eliberați de toate acele tensiuni acumulate la timp.