Vibrația zilei este 11 și o să facem acel ceva care să ne meargă la suflet.
Horoscop 29 august 2026 – FECIOARĂ
O să vă dați întâlnire cu rude, prieteni, ca să-l sărbătoriți pe unul dintre ai voștri, poate fi chiar ziua voastră de naștere sau de cununie, ori poate un succes recent.
Familia s-ar putea să vă cheme să fiți și voi de față când se vor lua niște decizii referitoare la evenimentele toamnei, nunți, botezuri.
Horoscop 29 august 2026 – BALANȚĂ
Se poate să vă iasă-n cale cineva pe care l-ați mai întâlnit, dar abia acum își face curaj să se apropie și să-și declare bunele intenții, să formați un cuplu.
O să vă invite cineva la un brunch și poate propuneți și voi o cină în doi, c-aveți de făcut niște confesiuni.
Horoscop 29 august 2026 – SCORPION
O să dispuneți de niște bani și o să vă puteți mișca, să revedeți oameni și locuri dragi, să refaceți potențialul și energetic, și emoțional.
Se poate să revedeți o persoană dragă de care vă leagă amintiri frumoase și să reînviați un trecut care-o să fie ca un balsam sufletesc pentru voi.
Horoscop 29 august 2026 – SĂGETĂTOR
Se poate să apară cineva care e pe lungimea voastră de undă și de-aici poate să înceapă o poveste de dragoste, dacă n-aveți partener de viață.
Se poate să vă mobilizați din mers să plecați spre o zonă de agrement unde vor fi și niște buni prieteni cu care veți petrece o zi minunată împreună.
Horoscop 29 august 2026 – CAPRICORN
Vi se lansează invitația să vă duceți la o ceremonie, care poate fi și în alt oraș și să vă duceți, că e cineva la care țineți.
Poate vi se oferă șansa să reparați o relație care v-a adus o serie de neînțelegeri și să mai încercați, poate, poate.
Horoscop 29 august 2026 – VĂRSĂTOR
Vrea să vă scoată cineva la plimbare, poate prin țară și, dacă n-aveți treburi obligatorii pe-acasă, o să vă duceți ca să vă relaxați.
O veste bună de la cineva plăcut și poate vă cheamă acolo unde locuiește și o să vă facă plăcere să vă duceți.
Horoscop 29 august 2026 – PEȘTI
Întrevedere cu cineva care insistă să vă asociați ca să dați drumul unui proiect, dar deocamdată sunteți prinși cu alte treburi. Dar o discuție nu strică. Poate iese, totuși, ceva.
Se poate să dați o fugă într-o stațiune turistică, poate vă e dor de mare, sau un drum la munte și vă mai răcoriți.
Horoscop 29 august 2026 – BERBEC
Se poate să aibă loc o ceremonie în familie, mai vin și ceva prieteni și o să vă bucurați c-ați reușit să vă-ntâlniți după o perioadă cam lungă.
E posibil să-ntâlniți pe la evenimentele mondene pe cineva care să se insinueze în viața voastră și, treptat, o să faceți o echipă pe cinste.
Horoscop 29 august 2026 – TAUR
O să refaceți punțile de comunicare cu niște prieteni care v-au ținut la distanță, din cine știe ce motive, și se topesc asperitățile, relația poate continua fără probleme.
O să jonglați cu niște bani ca să vă-ajungă și pentru distracție, și pentru cheltuielile zilnice, să nu rămâneți pe zero.
Horoscop 29 august 2026 – GEMENI
O porniți la drum, chiar și în afara localității, prin împrejurimi, dacă nu mai departe, și o să vă luați o porție de bună dispoziție ca să vă detensionați.
E posibil să-ntâlniți pe cineva care vrea să fiți împreună, dacă n-aveți pe nimeni, și o să vă străduiți să fiți sinceri cu voi, să vă fie clar ce vă doriți.
Horoscop 29 august 2026 – RAC
Se poate să mai aveți niște treabă pe-acasă, să vă-ngrijiți și de voi, dar să-i dați o mână de ajutor cuiva care nu se descurcă, ci se află în dificultate.
Vi se lansează invitația s-o porniți într-o escapadă turistică și poate dați o fugă la malul mării, cum vă place vouă.
Horoscop 29 august 2026 – LEU
Prietenii vă invită care-ncotro și o să vă faceți timp să treceți în revistă toate evenimentele ca să nu ratați astfel de ocazii, c-ar fi păcat.
Se poate să vă implicați într-o activitate de grup, deconectantă, și o să vă eliberați de toate acele tensiuni acumulate la timp.