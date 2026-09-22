Indexul a analizat 47 de destinații din întreaga lume, evaluând cinci factori considerați importanți pentru starea de bine în timpul vacanțelor: expunerea la soare, calitatea somnului, alimentația sănătoasă, timpul petrecut în natură și activitatea fizică. Fiecare factor a avut aceeași pondere în clasament.

Lisabona se remarcă prin 2.828 de ore de soare pe an, 49 de metri pătrați de spațiu verde pentru fiecare locuitor și aproape 10% dintre restaurante încadrate în categoria celor care oferă opțiuni sănătoase, a doua cea mai mare proporție dintre destinațiile analizate. Studiul evidențiază, de asemenea, faptul că orașul este ușor de parcurs pe jos și se află în apropierea unor zone naturale, inclusiv plajele de la Costa da Caparica și Cascais.

Finlanda a fost desemnată cea mai fericită țară din lume timp de opt ani consecutivi, așa că nu este de mirare că Helsinki s-a clasat pe locul al doilea, fiind susținut de suprafețele sale extinse de spații verzi și de scorul obținut la capitolul calitatea somnului, în timp ce Orlando a ocupat locul al treilea, în special datorită de spațiilor verzi.

Atena și Edinburgh au completat primele cinci poziții.