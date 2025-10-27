Horoscop 27 octombrie – 2 noiembrie, cu Cristina Demetrescu. Transformări, inspirație și șanse neașteptate

Avem o săptămână interesantă. Planetele nu se mișcă foarte mult față de poziția lor din săptămâna trecută, dar asta nu înseamnă că nu se întâmplă lucruri. Lumea va vizita niște grupuri de planete grele, care eliberează energii foarte puternice, mai ales pentru oamenii care vor să își depășească condiția.

Unii preferă să trăiască în rutina zilnică, în timp ce alții visează la lucruri mărețe. Pentru aceștia, săptămâna poate fi una de mare inspirație, mai ales în jurul zilei de miercuri. E bine să meditați atunci și să folosiți acest tip de energie.

Luna pleacă astăzi din Capricorn și se va opri duminică undeva în Berbec, însă miercuri face conjuncție cu Pluto, aspect care aduce transformări importante. Spre finalul săptămânii, duminică, Luna va face un aspect frumos cu Saturn și Neptun – un eveniment de care nu vom mai beneficia multă vreme, pentru că anul viitor aceste două planete vor ieși din zodia Pești.

Asta înseamnă că ar fi bine să începem de pe acum să ne asumăm responsabilități și să ne ocupăm de acele lucruri mai dificile din viața noastră, pentru că ele aduc satisfacții atunci când vedem că planurile ne reușesc. Spre duminică, e bine să încercăm, măcar preliminar, să închidem niște etape din viața noastră. Zodia Pești tocmai cu asta se ocupă: finalizează, închide cicluri. Poate nu toată lumea simte importanța acestor lucruri, dar fiecare dintre noi are, undeva în minte, o listă de dorințe sau lucruri de bifat.

Avem vise, planuri neîmplinite, tot felul de dorințe care ne pot umple agenda în această săptămână.

Partea mai grea a lucrurilor o simțim încă din septembrie. Mai ales că, uite, ziua de 31 octombrie, care este chiar Halloween, poate aduce suprapuneri de evenimente. Poate ne invită cineva la drum și ne dăm seama că n-am apucat să facem ce trebuia. Deci, pe 31, ori sacrificăm anumite activități, ori alergăm de colo-colo.

Singurele planete care „își mai bagă coada” sunt cele mici, trecătoare, care se află în Scorpion. Ele nu fac neapărat rău, ci mai degrabă curăță și purifică ceea ce nu mai este bun. Dacă ceva doare, e pentru că noi opunem rezistență schimbării.

Trecerea Lunii pe lângă aceste planete puternice va forma pe cer niște „zmee” – așa se numesc niște configurații astrale foarte frumoase, care ne ajută să înălțăm idei și proiecte. Ne referim la creștere, evoluție. Dacă ne imaginăm că lucrurile pot evolua, ele chiar o vor face. Asta aduc aceste „zmee”: posibilitatea de creștere.

Horoscop Berbec - 27 octombrie – 2 noiembrie

Berbecul are o săptămână foarte intensă și alertă. Dacă nu se organizează bine — iar el, de obicei, își face planul dimineața și apoi uită de el — riscă să adune prea multe lucruri spre finalul săptămânii.

Sunt posibile acumulări de sarcini, obligații profesionale și chiar întâlniri cu prietenii, plăcute ce-i drept, poate la un pahar de vin, dar care se termină târziu. A doua zi, însă, îl așteaptă din nou munca. În plus, pot apărea și unele analize medicale programate, care trebuie făcute.

Prin urmare, există riscul ca Berbecul să suprapună puțin stres peste o stare de epuizare. Dar... asta e săptămâna, intensă și solicitantă.

Horoscop Taur - 27 octombrie – 2 noiembrie

Pentru Taur, aceasta este o perioadă bună pentru învățare și examene grele, însă trebuie să înceapă de timpuriu. Alții pot folosi această perioadă pentru documentare sau explorarea pasiunilor, iar unii chiar își pot transforma pasiunile în cariere.

Atenție, însă, la cei care caută inspirație: inspirația nu se aprinde instantaneu, ca un bec sau un calorifer. Mai întâi trebuie să „îl bagi în priză” și să aștepți să se încălzească, pentru că funcționează cu termostat.

Cei care renunță repede pot considera că nu au talent. Dacă nu ai răbdare, e ca și cum ai vrea să aprinzi o lampă care încă nu s-a încălzit — riști să abandonezi înainte să vezi rezultatul.

Cuvântul de ordine pentru Taur săptămâna aceasta este răbdare. Sunt Taurii care știu să fie răbdători, dar mai sunt și cei care se întreabă imediat „de ce nu se întâmplă lucrurile?”.

Horoscop Gemeni - 27 octombrie – 2 noiembrie

Gemenii se împart în două categorii, pentru că este o zodie dublă. Unii trebuie să accelereze puțin ritmul, pentru că se întâmplă transformări importante și trebuie să își identifice următoarea etapă profesională. Trebuie să o facă astfel încât toată lumea să fie mulțumită și să se ocupe serios de acest lucru.

Alții au parte de creșteri și oportunități care vin ca urmare a unor evoluții începute mai demult. Totuși, înainte să le fructifice, trebuie să treacă prin familie, să obțină aprobări sau semnături, ceea ce poate aduce responsabilități suplimentare, drumuri de făcut, călătorii în străinătate sau ședințe foto, activități care se pot termina târziu.

Horoscop Rac - 27 octombrie – 2 noiembrie

Racii trec pe la familie și simt schimbări la nivel spiritual: vibrațiile, tonusul și starea generală se modifică. Este posibil ca unii să nu mai fie mulțumiți de activitățile pe care le fac, să se simtă blamați sau să resimtă stări de rău din cauza muncii. În aceste condiții, este important să caute o formulă care să le aducă echilibru și să le readucă plăcerea de a acționa.

Horoscop Leu - 27 octombrie – 2 noiembrie

Leii pot primi bani în această săptămână, fie sub formă de salariu suplimentar, credit, fie bani de la partener sau părinți. De asemenea, au șansa să închidă un credit sau să achite o datorie care îi ține pe loc. Finalizarea acestei datorii în această săptămână este esențială pentru a putea merge mai departe fără poveri financiare.

Horoscop Fecioară - 27 octombrie – 2 noiembrie

Pentru Fecioare, această săptămână aduce diverse preocupări: unele se gândesc să înfieze copii, altele se implică mai mult în activități civice și doresc să dea din ce au ele. Există și o categorie care are termene legate de căsătorii sau divorțuri, mai ales acolo unde partenerii lucrează în aceeași firmă sau desfășoară aceleași activități împreună, ceea ce poate face lucrurile mai dificile.

Horoscop Balanță - 27 octombrie – 2 noiembrie

Balanțele au schimbări importante de făcut. Unele proiecte se închid, altele se deschid, iar unele persoane vor fi nevoite să-și caute o casă sau să se mute în alt oraș sau chiar în altă țară. Pentru cei care au copii, responsabilitățile cresc, deoarece viața copiilor se schimbă odată cu aceste mutări. Este important să le explice copiilor ce urmează și să-i facă să privească cu interes, de exemplu, o mutare sau alte situații similare.

Horoscop Scorpion - 27 octombrie – 2 noiembrie

Pentru Scorpioni, această săptămână poate aduce preocupări legate de patrimoniu și moșteniri. Unii pot simți nevoia să își facă testamentul, indiferent de vârstă. Pe măsură ce bugetul și conturile cresc, apare și această grijă. Alții se ocupă de proprietăți sau bunuri ale părinților, de exemplu cumpărând o casă pe numele copilului și apoi simțindu-se eliberați de această responsabilitate. Esențial este să se elibereze de aceste griji pentru a-și vedea mai departe de viață.

Horoscop Săgetător - 27 octombrie – 2 noiembrie

Săgetătorii au termene limită și trebuie să grăbească ritmul activităților profesionale. Pot încasă anumite sume de bani, însă săptămâna poate veni și cu afecțiuni, somatizări sau probleme de sănătate. Este recomandat să ia un concediu sau, cel puțin, să se relaxeze pe canapea pentru a-și trage sufletul și a-și reface energia.

Horoscop Capricorn - 27 octombrie – 2 noiembrie

Capricornii încep săptămâna cu documente importante și sume foarte mari. Cei care ocupă anumite funcții sau tocmai au preluat o poziție nouă trebuie să își pună semnătura pe documente cu responsabilitate ridicată și riscuri considerabile. Acesta este prețul pentru poziția râvnită. Pe lângă abilitățile matematice, Capricornii trebuie să folosească și intuiția și inspirația, pentru că managementul nu ține doar de cifre, ci și de decizii inspirate.

Horoscop Vărsător - 27 octombrie – 2 noiembrie

Vărsătorii ar putea avea nevoie de vizite la doctor la începutul săptămânii. Ritmul lor de lucru este foarte alert, aproape mecanic — ridică obiecte grele, mănâncă rapid și nu acordă suficientă atenție corpului. Acest stil poate duce la probleme de sănătate neașteptate, dacă nu își temperează ritmul.

Horoscop Pești - 27 octombrie – 2 noiembrie

Peștii pot avea surprize din partea prietenilor sau colegilor. Nu neapărat cadouri clasice, ci invitații neașteptate care îi iau pe nepregătite. Este recomandat să aibă pregătită o ținută elegantă — o rochie călcată sau un costum curat — pentru a putea răspunde cu ușurință și eleganță.

