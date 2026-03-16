Horoscop 16-22 martie 2026, cu Cristina Demetrescu. Săptămâna marilor răsturnări. Zile tensionate și noi începuturi

Lucrurile sunt încurcate. Ziua de 17 poate aduce unele probleme, deoarece Luna Neagră din zodia Săgetătorului creează aspecte tensionate cu energia din zodia Pești. Această configurație astrologică este asociată cu drumurile, călătoriile și comunicarea, motiv pentru care planul internațional poate fi afectat. Nu este neapărat o noutate, însă oferă o posibilă explicație pentru evenimentele care au loc în această perioadă.
Pe 19 martie are loc o Lună Nouă în zodia Pești. Acest moment poate aduce o ieșire la liman după o perioadă dificilă, ca un punct de salvare în care nava speranțelor pare să fie trasă spre siguranță. Peștii reprezintă ultima zodie a zodiacului, iar aceste grade finale sugerează ideea unei încheieri, a unui ciclu care se finalizează.
În această săptămână, marele benefic, Jupiter, se comportă ca un adevărat far călăuzitor. Dincolo de această perioadă foarte agitată, care poate părea uneori cufundată într-un întuneric total, prezența lui Jupiter aduce o direcție și oferă posibilitatea de a vedea o lumină la capătul tunelului. Așa cum s-a menționat și anterior, Jupiter a intrat deja în mișcare directă, ceea ce amplifică rolul său de ghid.
Săptămâna pare împărțită între sacrificii dureroase și momente de bucurie aproape copilărească, deoarece Moon trece din zodia Pești în zodia Berbec. Această tranziție sugerează că finalul perioadei poate fi mai favorabil. Dacă situația ar fi fost inversă, finalul săptămânii ar fi fost mai dificil.
Ziua de duminică apare ca un moment de respiro, în care este necesară regăsirea echilibrului. Dacă acesta nu există, devine important să fie creat în mod conștient: o mică oază personală, o întoarcere la lucruri simple, obișnuite și telurice. În acest fel, haosul exterior poate fi lăsat deoparte, iar timpul poate fi dedicat exclusiv propriei stări de liniște.
Horoscop Berbec – 16–22 martie 2026
Pentru zodia Berbec, recomandarea este să nu își schimbe filosofia de viață în funcție de fiecare stare sau de fiecare zi. Schimbările de direcție făcute din impuls pot duce din nou la rătăcire în acest labirint care durează de aproximativ trei ani în viața nativilor. Tocmai acum, când se apropie momentul ieșirii din această situație complicată, este importantă menținerea direcției. Concluziile trase din lecțiile ultimilor ani trebuie să fie clare și asumate.
Horoscop Taur – 16–22 martie 2026
Pentru Taur, banii proveniți din surse nemuncite nu sunt foarte favorizați în această perioadă. Pot apărea întrebări legate de merit: dacă o anumită moștenire este cu adevărat cuvenită sau dacă sprijinul familiei ar trebui să existe neapărat.
În prezent, Taurul se poate simți ca și cum ar fi eșuat pe o „insulă” a tuturor posibilităților vocaționale. Tocmai de aceea este esențială căutarea talentului personal cu determinare, aproape instinctiv, asemenea unui om care își caută hrana pentru a supraviețui. Descoperirea vocației devine cheia pentru a ieși din această situație.
Horoscop Gemeni – 16–22 martie 2026
Pentru Gemeni, există momente în care apare nevoia de retragere și de singurătate. Uneori, această dorință se manifestă indirect, printr-un comportament care poate părea dificil pentru cei din jur.
De fapt, este doar o formă de comunicare indirectă. Partenerii și prietenii ar trebui să cunoască foarte bine natura complexă a Gemenilor: o combinație de rebeliune, introspecție și multiple stări interioare. Înțelegerea și acordarea spațiului necesar sunt esențiale. Retragerea nu reprezintă o ruptură, ci doar o etapă temporară înainte de revenirea în relațiile obișnuite.
Horoscop Rac – 16–22 martie 2026
Pentru Rac, drumul personal din această perioadă poate părea mai complicat decât marile expediții din istorie, precum cele ale lui Ferdinand Magellan. Dacă instinctul indică o anumită direcție, nimeni nu poate opri această călătorie.
Pentru unii nativi, drumul va duce exact acolo unde trebuie. Pentru alții, finalul poate fi diferit, deoarece traseul este lung și plin de necunoscut. În esență, perioada seamănă cu o aventură amplă de descoperire personală.
Horoscop Leu – 16–22 martie 2026
Pentru Leu, cuvântul-cheie al acestei săptămâni este iubirea. De fapt, aceasta este o temă care definește întreaga existență a nativilor.
Iubirea poate lua forme intense: foc, scânteie, pasiune, energie puternică. Dacă activitățile sau relațiile din această perioadă nu provoacă nicio emoție sau vibrație interioară, este posibil să fie nevoie de o schimbare. Leul are nevoie de motivație autentică și de experiențe care aprind entuziasmul interior.
Horoscop Fecioară – 16–22 martie 2026
Pentru Fecioară, relațiile de familie nu sunt întotdeauna cele mai bune relații de prietenie. Totuși, nu există posibilitatea de a fugi de ele. În cele din urmă, tocmai aceste legături definesc identitatea și ajută la regăsirea personală.
Situația poate semăna cu momentul în care se face curățenie într-o casă și se deschide un dulap plin cu lucruri adunate în timp. În clipa în care ușa se deschide, toate cad deodată. La fel se întâmplă și cu relațiile de familie: ele trebuie confruntate și înțelese, pentru că nu pot fi evitate.
Horoscop Balanță – 16–22 martie 2026
Pentru Balanță, cuvântul de ordine al săptămânii este adevărul. Acesta funcționează ca un medicament special: nu se eliberează pe rețetă compensată și nu se înghite, ci se rostește.
Adevărul devine un remediu interior care nu trebuie pierdut în clișee. Este importantă exprimarea clară și autentică, deoarece vindecarea poate veni tocmai prin găsirea unei formule sincere de a spune lucrurilor pe nume.
Horoscop Scorpion – 16–22 martie 2026
Pentru Scorpion, există riscul de a ajunge la un punct de epuizare emoțională, ca și cum „sacul iubirii” ar fi golit complet, iar în locul sentimentelor să apară nemulțumirea sau chiar respingerea.
În astfel de momente apare tendința de a considera că toți ceilalți sunt vinovați. Recomandarea este reumplerea acestui rezervor interior cu pasiune, dorințe, aspirații și idealuri. Transformarea stării interioare devine esențială pentru a trece într-o etapă mai bună.
Horoscop Săgetător – 16–22 martie 2026
Pentru Săgetător, influența Luna Neagră este puternică. Se manifestă partea de centaur a zodiei, caracterizată prin spirit rebel și dorință de explorare.
Această energie poate conduce pe cărări neașteptate, uneori chiar spre ape necunoscute. Totuși, acest lucru nu reprezintă neapărat un pericol, deoarece Săgetătorul are capacitatea de a „arunca săgeata” foarte departe și de a marca un teritoriu nou, deschizând drumuri neexplorate.
Horoscop Capricorn – 16–22 martie 2026
Pentru Capricorn, nu este recomandată credința oarbă în orice informație auzită în această perioadă. În același timp, nu este utilă nici răstălmăcirea lucrurilor.
Linia dintre interpretare și exagerare este foarte fină. Adevărul trebuie plasat într-o zonă de echilibru și diplomație. Dacă anumite lucruri nu conving, nu este necesară insistența asupra lor.
Horoscop Vărsător – 16–22 martie 2026
Pentru Vărsător, săptămâna poate avea un caracter mai neobișnuit, chiar bizar pe alocuri. Pot apărea și mici pierderi sau situații neașteptate.
Totuși, aceste întâmplări pot deveni material pentru o poveste sau o experiență din care se poate extrage inspirație. Diversitatea evenimentelor ar trebui privită cu deschidere, fără revoltă sau opoziție, deoarece reacțiile de răzvrătire consumă multă energie.
Horoscop Pești – 16–22 martie 2026
Pentru Pești, imaginea acestei perioade este cea a unui căpitan de navă care conduce vasul prin ape învolburate. Responsabilitatea este mare, iar vigilența constantă, asemenea unui comandant care rămâne treaz și atent până când aduce echipajul la liman.
Există și un rol psihologic important: pasagerii nu trebuie să cunoască toate pericolele călătoriei, deoarece panica s-ar putea întoarce împotriva întregului echipaj. De aceea, misiunea rămâne discretă, iar mesajul transmis trebuie să fie că lucrurile sunt sub control.
Perioada este influențată încă de Mercur retrograd în zodia Pești, însă această etapă mai durează doar câteva zile. După aceea, lucrurile încep să se liniștească treptat.