Din Irlanda au fost expulzate duminică 24 de persoane cu vârste cuprinse între 24 şi 57 de ani, cărora li s-a interzis reintrarea în republică pentru perioade de până la 10 ani, relatează Irish Times, potrivit News.ro.

Aceştia au fost expulzaţi pe motivul condamnărilor şi al executării pedepselor cu închisoarea pentru infracţiuni precum spargeri, violenţă domestică, agresiune sexuală, infracţiuni legate de droguri şi crimă organizată.

Conform prevederilor directivei Uniunii Europene privind libera circulaţie, cetăţenii UE pot fi expulzaţi cu forţa dintr-un alt stat membru al UE dacă autorităţile acestuia consideră că reprezintă o ameninţare gravă la adresa siguranţei publice, a bunăstării sau a ordinii publice.

Optsprezece dintre bărbaţi se aflau în închisoare şi au fost preluaţi de GNIB (Biroul Naţional de Imigrare al Garda) din custodia Serviciului Penitenciar Irlandez.

Ceilalţi şase au fost arestaţi în diverse locaţii din Irlanda şi reţinuţi înainte de expulzarea lor, duminică.

Personalul Garda (poliţia irlandeză), personal medical, traducători şi un observator al drepturilor omului i-au însoţit pe bărbaţi în timpul zborului până în România.

„Este esenţial ca toţi cei care locuiesc în stat să respecte şi să se conformeze legilor acestuia. Este important să recunoaştem că majoritatea cetăţenilor români rezidenţi în stat respectă legile noastre şi aduc o contribuţie pozitivă la societatea irlandeză”, a declarat ministrul de stat (funcţie echivalentă cu secretarul de stat) din Ministerul irlandez al Justiţiei, Colm Brophy.

„În cadrul a şase operaţiuni anterioare de zbor charter în acest an au fost expulzaţi 221 de oameni. Operaţiunea de astăzi ridică numărul total al persoanelor expulzate prin zbor charter în 2026 la 245, inclusiv 91 de cetăţeni ai UE care au fost expulzaţi pe motive de infracţionalitate”, a precizat el.

Costul pentru închirierea zborului a fost de 182.270 de euro (fără TVA), precizează Irish Times.

Stanislav Carpciuc, român născut în Ucraina, expulzat din Marea Britanie

Pe de altă parte, un bărbat cu cetăţenie română care a pus la cale comiterea unor incendii criminale asupra unor proprietăţi legate de fostul premier britanic Keir Starmer a fost expulzat, a anunţat sâmbătă Ministerul de Interne de la Londra, potrivit BBC, scrie News.ro.

Stanislav Carpiuc, în vârstă de 28 de ani, a fost unul dintre cei doi bărbaţi condamnaţi pentru atacurile respective, care au avut loc în luna mai a anului trecut şi au vizat o maşină şi două case.

Cetăţeanul român născut în Ucraina a fost condamnat în iunie la doi ani de închisoare. Ministerul de Interne a declarat că acesta a fost expulzat din Regatul Unit, fără a preciza însă unde a fost trimis.

BBC a dezvăluit că atacurile au fost comandate în numele Rusiei, un coordonator anonim cunoscut sub numele de „EL” promiţându-i o recompensă complicelui lui Carpiuc, Roman Lavrinovici.

Lavrinovici, un cetăţean ucrainean în vârstă de 22 de ani, a fost condamnat în iunie la şapte ani de închisoare.

Atacurile, care au avut loc în timp ce Keir Starmer era prim-ministru, au început pe 8 mai 2025, când o maşină pe care o deţinea anterior a fost găsită în flăcări pe o stradă unde locuia în trecut, în Kentish Town. Trei zile mai târziu, pe 11 mai, a fost pus un incendiu la o casă legată de Sir Keir în cartierul vecin Islington. El locuise acolo cu ani în urmă. A doua zi, a fost declanşat un alt incendiu la intrarea în locuinţa lui Sir Keir din Kentish Town, pe care o închiriase cumnatei sale, Judith Alexander. Ea a declarat în cadrul procesului că a văzut fum negru care se ridica în valuri pe scări în timp ce se afla în casă împreună cu partenerul şi fiica sa.

Lavrinovici şi Carpiuc au fost găsiţi vinovaţi de conspiraţie între ei şi „cu alţii” în vederea distrugerii de bunuri prin incendiere în perioada 1 aprilie – 13 mai 2025.

O anchetă a BBC a dezvăluit că atacurile incendiare făceau parte dintr-o campanie amplă de sabotaj, provocare şi minciuni care ducea până la statul rus. Coordonatorul EL, care îl dirija pe Lavrinovich, i-a oferit cetăţenia rusă în schimbul altor atacuri şi l-a lăudat pe preşedintele Vladimir Putin.

Probele identificate de BBC sugerează că EL era un tânăr diplomat rus.