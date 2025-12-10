Horoscop 10 decembrie: Neptun revine la mișcarea directă și aduce claritate pentru toate zodiile

Momentul astrologic marchează încheierea unui ciclu de retrogradare care a generat nesiguranță, confuzii și interpretări eronate în domeniile influențate de Neptun în harta fiecărei zodii.

Până pe 26 ianuarie 2026, când Neptun va intra în zodia Berbec, influența sa se va orienta către o înțelegere profundă, transformând iluziile în revelații și scoțând la suprafață adevăruri ascunse.

Horoscop 10 decembrie: cum influențează Neptun direct fiecare zodie

În semnul Peștilor se va mai întoarce peste aproximativ 165 de ani. Așadar, revenirea la mișcarea directă din 10 decembrie 2025 nu este doar un moment de limpezire și clarificări, ci este încheierea unui ciclu neptunian major, în care intuiția devine mai puternică, realitatea se conturează mai clar, iar confuziile se risipesc, fiind un moment potrivit pentru a lua decizii inspirate, cu o privire matură și obiectivă asupra propriului drum.

Berbec / Ascendent în Berbec

Pentru nativii Berbec, Neptun în mișcare directă clarifică temeri, blocaje interioare, griji ascunse și situații neconștientizate. În perioada următoare, Berbecii vor înțelege ce trebuie eliberat, ce îi consumă energetic și unde este nevoie de o reorganizare interioară. Intuiția se activează și revelează soluții neașteptate.

Taur / Ascendent în Taur

Nativilor Taur le revine claritatea și direcția în proiectele de viitor, prietenii, grupuri și proiectele personale. Confuzia sau dezamăgirile legate de un colectiv, o alianță sau o promisiune încep să se dizolve. Taurii pot identifica mai ușor oamenii potriviți și pot avea revelații privind direcția pe termen lung.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Sectorul carierei nativilor Gemeni se limpezește. Apar răspunsuri la întrebări legate de statut, direcție profesională, autoritate și obiective pe termen lung. Neptun în mișcare directă îi ajută pe Gemeni să vadă cu claritate ce alegere profesională este favorabilă. Se pot încheie perioade neclare sau promisiuni vagi.

Rac / Ascendent în Rac

Neptun în mișcare directă le clarifică nativilor Rac dileme legate de studii, călătorii, credințe personale, examene sau chestiuni juridice. Nativii capătă o viziune nouă asupra direcției lor spirituale și intelectuale. Proiectele amânate pot fi reluare cu mai multă coerență.

Leu / Ascendent în Leu

Pentru nativii Leu, se limpezesc chestiuni legate de bani, investiții comune, resurse comune sau chestiuni legate de relația intimă. Nativii capătă mai mult control asupra unui proces interior, renunță la frici și prind o perspectivă nouă asupra valorii personale. De asemenea, înțeleg unde trebuie încheiată o etapă.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, relațiile devin mai clare după o perioadă de confuzii sau mesaje contradictorii. Nativii înțeleg mai bine intențiile celorlalți, dar și propriile nevoi într-un parteneriat. Este un moment bun pentru acorduri, negocieri și reconstrucția armoniei.

Balanță / Ascendent în Balanță

Pentru nativii Balanță, se clarifică relația cu munca, sănătatea, rutina zilnică și randamentul personal. Neptun în mers direct îi ajută pe nativi să vadă unde au lucrat împotriva lor sau unde au fost prea permisivi. Organizarea revine, iar deciziile legate de stilul de viață sunt mai ferme.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Pentru nativii Scorpion, se instalează claritatea în zona creației, pasiunilor, exprimării personale, relațiilor cu copiii și nu în ultimul rând, în sfera sentimentală. Nativii înțeleg ce îi inspiră cu adevărat, ce îi bloca și ce merită continuat. De asemenea, se clarifică o situație neclară legată de activitățile de relaxare sau o pasiune pe care doresc să o dezvolte.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, Neptun direct limpezește dinamica familială, a chestiunilor care țin de locuință, relația cu părinții sau alți membrii ai familiei. Săgetătorii descoperă de unde vin tensiunile și înțeleg anumite informații importante legate de echilibrul interior și stabilitatea emoțională.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Pentru nativii Capricorn, comunicarea devine mai clară, odată cu revenirea lui Neptun la mișcarea directă. De asemenea, apar răspunsuri la dileme legate de acte, negocieri, examene sau relația cu frații. Nativii revin la o gândire ordonată și limpede, confuziile mentale se risipesc, iar proiectele personale se reactivează.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Pentru nativii Vărsător, Neptun revenit direct le oferă claritate financiară privind resursele, veniturile, cheltuielile, planurile de investiții sau modul de valorificare a talentelor devine mai ușor de gestionat. Vărsătorii înțeleg unde au risipit energie și bani și redobândesc încrederea în propriile resurse.

Pești / Ascendent în Pești

Cu Neptun, guvernatorul lor, revenit la mișcarea directă, nativilor Pești le readuce direcția, inspirația și claritatea indentității personale. Se ridică un văl, iar nativii își recapătă puterea intuitivă. Deciziile devin mai coerente și sentimentul de rătăcire se diminează.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













