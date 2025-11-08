Greșeli care strică dulceața. De ce se zaharisește și cum eviți problemele

08-11-2025 | 16:42
dulceata
Shutterstock

Dulceața făcută acasă este ușor de preparat și iese delicioasă, dar există câteva greșeli pe care le poți face și care pot strica textura.

autor
Anca Lupescu

Una dintre cele mai comune probleme este zaharisirea. Iată ce trebuie să știi despre cauzele zaharisirii și cum să faci o dulceață perfectă.

De ce se zaharisește dulceața și cum o salvezi

Zaharisirea apare atunci când proporția de zahăr nu a fost respectată în timpul preparării, adică ori ai pus prea mult zahăr ori prea puțin.

Dacă ți s-a zaharisit dulceața, nu trebuie să o arunci. Poți să o repari printr-o nouă fierbere, dar e important să știi de ce s-a zaharisit, ca să știi să eviți pe viitor această greșeala.

Dulceața se zaharisește cel mai adesea atunci când nu este respectată proporția corectă de zahăr în timpul fierberii. Problema apare fie din cauza unui exces de zahăr, fie din cauza unei cantități prea mici, care nu permite conservarea corectă. Vestea bună este că dulceața zaharisită poate fi salvată, însă trebuie refiartă.

Se mai zaharisește și dacă o ții la foc prea mare pentru prea mult și se evaporă apa și se concentrează zahărul. De asemenea, aciditatea fructelor poate influența cristalizarea zahărului. Fructele mai acide se pot zaharisit mai ușor.

Ca să o readuci la consistența corectă, pune borcanul într-o oală cu apă, după ce ai scos capacul. Adaugă 2-3 linguri de apă direct în borcan, apoi lasă oala pe foc până când apa începe să fiarbă. Nu scoate borcanul din apă până când totul nu s-a răcit complet. La final, toană dulceața într-un borcan curat și uscat.

O altă metodă rapidă este încălzirea dulceaței în cuptorul cu microunde timp de câteva minute, însă aceasta este potrivită doar dacă urmează să fie folosită imediat, de exemplu, la deserturi.

Cum previi formarea cristalelor de zahăr

Ca să previi formarea cristalelor de zahăr, respectă cantitatea de zahăr din rețetă. Nu pune mai mult decât scrie în rețetă.

În plus, nu pleca de lângă dulceață. Stai constant lângă ea și evită focul prea mare ca să nu se evapore apa rapid.

Un alt truc este să adaugi suc de lămâie pentru menținerea echilibrului gustului și ca să previi cristalizarea zahărului

Ca să previi zaharisirea, păstrează dulceața în recipiente curate și etanșe, ca să stea proaspete.

Ce greșeli fac gospodinele cel mai des

Folosește o rețetă testată și măsoară ingredientele precis; dizolvă tot zahărul pe parcursul fierberii și șterge pereții cratiței cu un prosop umed înainte de a umple borcanele.

Dacă dulceața ta are bule, îndepărtează spuma înainte de a turna dulceața și umple rapid borcanele, ținând lingura aproape de borcan.

Dacă dulceața ta e prea moale, fructul a fost fiert prea mult pentru a extrage sucul sau s-a folosit prea multă apă. Evită supra-fierberea pentru a nu reduce capacitatea de gelifiere a pectinei, folosește doar cantitatea de apă sugerată și respectă proporțiile recomandate între zahăr și fruct.

Cât de important este zahărul și sucul de lămâie

Dacă reduci cantitatea de zahăr recomandată de o rețetă de dulceață pentru că vrei ca fructele să fie puțin acre sau din motive de sănătate, mai gândește-te.

Rețetele de dulceață folosesc zahărul pentru a absorbi apa din fructe; acesta este motivul pentru care dulceața se îngroașă și pentru care toate ingredientele se leagă între ele.

Dacă nu adaugi cantitatea necesară de zahăr, dulceața făcută acasă va deveni lichidă și fără consistență.

În plus, zahărul ajută la conservarea dulceaței. Când zahărul se leagă de apa din fructe, împiedică dezvoltarea mucegaiului și bacteriilor. Dacă nu există apă, mucegaiul și bacteriile au dificultăți în a se dezvolta. Atunci când faci dulceață, o rețetă nu este doar o sugestie; este o formulă pentru succes.

Și sucul de lămâie este important, pe lângă aciditate, adaugă acreala atât de necesară fructului cu zahăr care poate fi puțin prea dulce

