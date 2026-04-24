Femeia circula pe pasajul rutier Bucium, la intrarea în Iași. La un moment dat, a schimbat brusc banda, fără să se asigure, spun polițiștii, moment în care a fost acroșată de un TIR care circula în aceeasi direcție. Lovitura a destabilizat mașina, care s-a răsucit pe șosea, apoi a căzut de pe pod 10 metri în gol și s-a oprit pe plafon.

Martoră: ”Dintr-odată am văzut cum zboară o mașină și m-am uitat, era mașina jos".

”Mihai Ciolacu, șoferul tirului: A tăiat fața și a plecat peste parapet, pe dreapta s-a dus.

Reporter: Dvs erați pe banda 1?

Mihai Ciolacu: Da, pe banda 1. S-a lipit de mine, m-a agățat puțin stânga, bara din stânga și scara a agățat-o și imediat a plecat peste parapet dreapta.

Reporter: Avea viteză mare?

Mihai Ciolacu: Am văzut ceva, da".

Rănile suferite de șoferiță au fost foarte grave. Medicii au găsit-o în stop cardio-respirator.

Marius Plugaru, purtător de cuvânt ISU Iași: ”O persoană era încarcerată, inconștientă, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare".

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic șef UPU-SMURD Iași: ”S-au început manevrele de resuscitare avansată, fiind vorba de o traumă severă, mai ales la nivel cranio-cerebral, rezultatul nu a fost cel așteptat. Și s-a declarat decesul".

Poliţiştii fac cercetări pentru ucidere din culpă. Şoferul TIR-ului, un bărbat de 59 de ani, nu consumase alcool. Pasajul se afla în renovare. Se fac lucrări la pilonii de susţinere, iar spre finalul anului modernizarea va ajunge şi la porţiunea de la suprafaţă.