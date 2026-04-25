Alimente considerate sănătoase, „light” sau „fără zahăr”, care îți pot face mai mult rău decât bine, conform dieteticienilor

Iată ce alimente considerate sănătoase îți pot face mai mult rău decât bine.

Alimente considerate sănătoase care îți fac rău

De cele mai multe ori, motivația din spatele alegerilor alimentare sănătoase ține de dorința de a avea o viață mai lungă și mai echilibrată. Iar alimentația joacă, fără îndoială, un rol esențial în această ecuație. Așa cum subliniază Jessie Anderson, dietetician autorizat, menținerea unor obiceiuri alimentare corecte, alături de un stil de viață sănătos, contribuie la susținerea procesului de îmbătrânire și la menținerea calității vieții pe termen lung.

Când vine vorba de alimentația pentru longevitate, unele produse considerate „sănătoase” pot fi, în realitate, mai puțin benefice decât par. Asta nu înseamnă că trebuie eliminate complet, dar merită consumate cu mai multă atenție și moderație, în contextul unei diete echilibrate:

Iaurtul cu arome: Deși conține probiotice benefice pentru sănătatea intestinală, varianta aromată vine, de cele mai multe ori, la pachet cu cantități mari de zahăr adăugat sau îndulcitori artificiali. Consumul excesiv de zahăr este asociat cu creștere în greutate, afecțiuni cardiovasculare și chiar declin cognitiv. O alternativă mai echilibrată este iaurtul simplu, îndulcit natural cu fructe sau puțină miere.

Sucurile „zero” zahăr: Chiar dacă nu conțin zahăr, aceste băuturi folosesc îndulcitori artificiali care pot avea efecte nedorite pe termen lung. Studiile sugerează o asociere cu riscuri cardiovasculare și un impact negativ asupra microbiomului intestinal. În plus, pot provoca disconfort digestiv. Variantele mai simple, precum apa minerală cu fructe sau limonada făcută în casă, rămân opțiuni mai sigure.

Băuturile pentru sportivi: Deși par o alegere potrivită pentru hidratare, aceste băuturi sunt utile în principal pentru sportivii de performanță. Pentru majoritatea oamenilor, conținutul ridicat de zahăr le transformă într-o sursă inutilă de calorii, asociată cu riscuri pentru sănătate atunci când sunt consumate frecvent. Chiar și versiunile fără zahăr intră în categoria produselor ultraprocesate. Apa sau apa de cocos sunt alternative mai potrivite.

Produsele cu „puține grăsimi”: Reducerea grăsimilor vine adesea la pachet cu un adaos de zaharuri sau ingrediente rafinate pentru a compensa gustul. Un exemplu clasic este untul de arahide cu conținut redus de grăsimi, unde grăsimile benefice sunt înlocuite cu siropuri și aditivi. Variantele naturale, cu ingrediente minime, rămân o alegere mai echilibrată.

Carnea procesată (tip gustări rapide): Produse precum carnea uscată sau batoanele din carne sunt adesea promovate ca surse convenabile de proteine. Totuși, fiind carne roșie sau procesată, consumul frecvent este asociat cu un risc crescut de mortalitate. Alternative mai bune includ ouăle fierte, nucile, semințele sau opțiunile vegetale.

Batoanele proteice sau „fitness”: Deși par o soluție rapidă și sănătoasă, multe dintre aceste produse conțin grăsimi saturate, sodiu și îndulcitori. Consumul frecvent poate contribui la creșterea colesterolului și a tensiunii arteriale. Dacă sunt alese, este recomandat să fie variante cu ingrediente simple și cât mai puțin procesate, conform Realsimple.com.

Băuturile alcoolice „light”: Etichetele precum „low sugar” sau „light” pot crea impresia unei opțiuni mai sănătoase, dar realitatea rămâne aceeași: alcoolul, chiar și în cantități moderate, este asociat cu riscuri pentru inimă, ficat și funcțiile cognitive. Alternativa mai sigură rămâne reducerea consumului sau alegerea unor băuturi fără alcool.

Lapte vegetal cu arome: Deși laptele vegetal poate fi o alegere bună, variantele aromate conțin frecvent zaharuri adăugate. Acestea pot transforma un produs sănătos într-o sursă ascunsă de zahăr. Opțiunile neîndulcite și fortificate sunt, în general, mai potrivite.