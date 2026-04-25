Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Tulcea au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, vineri seara, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe persoane au pătruns fără drept în curtea unui imobil din Isaccea.

”Din cercetările preliminare efectuate a reieşit că persoanele în cauză au coborât din mai multe autovehicule, au intrat fără consimţământul proprietarului în curtea imobilului, au provocat distrugeri unui autoturism aparţinând acestuia şi au agresat fizic un bărbat. Ulterior, suspecţii au părăsit locul faptei. Persoana vătămată a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, au afirmat reprezentanţii IPJ Tulcea.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comitera infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, violare de domiciliu, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ei continuă investigaţiile pentru prinderea persoanelor implicate şi pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.