Proprietara altui autoturism a sunat la 112 și a anunțat că bărbatul forțează portierele. Până au venit agenții, acesta a adormit la volan, cu o sticlă de bere în mână.

Polițiștii au constatat că hoțul era un client mai vechi, care avea și o brățară de monitorizare la picior.

În Hațeg, Hunedoara, un individ de 28 de ani a fost reținut după un furt dintr-un magazin. Agenții au fost chemați de vânzătoare, care a apăsat butonul de panică. După ce s-au uitat pe camerele de supraveghere, au descoperit că hoțul era sub control judiciar pentru fapte similare. Acum e din nou după gratii, cel puțin pentru 24 de ore.

Iar în județul Dolj, patru indivizi au distrus în ultimele trei luni mai multe aparate de joc și automate de lapte, în orașul Dăbuleni. Indivizii au furat banii din ele: 15.000 de lei în total. Doi dintre cei 4 suspecți sunt minori.