Corespondent Știrile PRO TV: „Accidentul s-a petrecut pe podul rutier Bucium, din Iași.

Șoferița depășea un TIR, înmatriculat în Republica Moldova, însă în timpul manevrei l-a acroșat, după cum a povestit ulterior șoferul vehiculului.

În acel moment, femeia a pierdut controlul volanului și, din impact, mașina ei a rupt balustrada de protecție și a căzut în gol, de la o înălțime de peste zece metri.

Autoturismul a aterizat pe plafon, cu roțile în sus, iar femeia de la volan a fost rănită foarte grav. Medicii chemați de urgență au găsit-o în stop cardiorespirator.

Au încercat să o resusciteze, dar în final au declarat decesul.

Acum, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.”