O insulă cu 16.000 de oameni a ajuns o „mină de aur” cu inteligența artificială. Cum a ajuns să facă milioane de dolari

Înapoi în anii 1980, când internetul era încă la început, țările primeau propriile adrese unice de site pentru a naviga în această lume online nouă. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Regatul Unit.

În cele din urmă, aproape fiecare țară și teritoriu a primit un domeniu bazat fie pe denumirea în engleză, fie pe numele propriu. Printre acestea s-a aflat și mica insulă caraibiană Anguilla, care a primit adresa .ai, scrie BBC.

Fără ca Anguilla să-și dea seama atunci, aceasta avea să devină o adevărată mină de aur.

Odată cu boom-ul tot mai mare al inteligenței artificiale (AI), tot mai multe companii și persoane plătesc către Anguilla, teritoriu britanic de peste mări, pentru a înregistra site-uri noi cu terminația .ai.

Un exemplu este omul de afaceri american Dharmesh Shah, care la începutul acestui an a cheltuit, potrivit relatărilor, 700.000 de dolari (519.000 de lire sterline) pentru domeniul you.ai.

Vorbind pentru BBC, Shah a spus că a cumpărat domeniul pentru că avea „o idee pentru un produs AI care să permită oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor, capabile să îndeplinească anumite sarcini în locul lor”.

Numărul site-urilor .ai a crescut de peste zece ori în ultimii cinci ani și s-a dublat doar în ultimele 12 luni, potrivit unui site care urmărește înregistrările de domenii.

„O monedă de aur”

Provocarea pentru Anguilla, cu o populație de doar 16.000 de oameni, este cum să valorifice acest noroc și să-l transforme într-o sursă de venit pe termen lung și sustenabil.

Asemenea altor mici insule caraibiene, economia Anguillei se bazează în principal pe turism. Recent, insula a atras tot mai mulți vizitatori din segmentul de lux, în special din SUA.

Biroul de statistică al Anguillei arată că anul trecut a fost un record de turiști – 111.639 de vizitatori.

Totuși, turismul este vulnerabil la pagubele provocate de uragane, care lovesc în fiecare toamnă. Situată în nord-estul arcului insulelor Caraibe, Anguilla se află exact pe traseul uraganelor din Atlanticul de Nord.

Astfel, veniturile tot mai mari din vânzarea adreselor de site joacă un rol important în diversificarea economiei insulei și în protejarea ei de efectele financiare ale furtunilor – aspect menționat și de Fondul Monetar Internațional (FMI) într-un raport recent.

În proiectul de buget pe 2025, guvernul Anguillei arată că în 2024 a câștigat 105,5 milioane dolari caraibieni de est (39 milioane USD; 29 milioane GBP) din vânzarea de domenii. Aceasta a reprezentat aproape un sfert (23%) din veniturile totale de anul trecut. Turismul a adus circa 37%, conform FMI.

Guvernul estimează că veniturile din .ai vor crește la 132 milioane dolari caraibieni de est anul acesta și la 138 milioane în 2026. Acum există peste 850.000 de domenii .ai, față de mai puțin de 50.000 în 2020.

Unde se află insula

Fiind teritoriu britanic de peste mări, Anguilla se află sub suveranitatea Regatului Unit, dar are un nivel ridicat de autoguvernare.

Regatul Unit are influență semnificativă asupra apărării și securității insulei și a oferit sprijin financiar în perioade de criză. După ce uraganul Irma a produs pagube grave în 2017, Londra a alocat 60 milioane GBP pe parcursul a cinci ani pentru reparații.

Ministerul britanic de Externe a transmis BBC că salută eforturile Anguillei „de a găsi modalități inovatoare de a genera creștere economică”, ceea ce contribuie la „autosuficiența financiară a insulei”.

Pentru a gestiona veniturile tot mai mari din domenii, în octombrie 2024 Anguilla a semnat un contract pe cinci ani cu firma americană Identity Digital, specializată în administrarea de registre de domenii pe internet.

La începutul lui 2025, compania a anunțat că a mutat toate domeniile .ai de pe serverele locale pe propria rețea globală, pentru a preveni întreruperile cauzate de uragane sau alte riscuri, precum penele de curent.

Costul exact al adreselor .ai nu este public, dar înregistrarea pornește de la aproximativ 150–200 de dolari, cu taxe de reînnoire similare o dată la doi ani.

