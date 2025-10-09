Un zbor Istanbul-Londra, deviat de urgență pe aeroportul Otopeni. Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat joi aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri ar fi acuzat probleme medicale.

Update: Ministerul Sănătății confirmă că au fost degajări de fum la bordul navei, iar pasagerii au fost evacuați, după ce patru oameni au acuzat stări de rău. Potrivit unor surse, cele patru persoane afectate sunt însoțitoare de bord.

Avionul rămâne joi noapte la sol, ceea ce indică o problemă tehnică care nu permite avionului să continue zborul. Astfel, pasagerii sunt debarcați și vor fi rerutați, potrivit unor surse Știrile ProTV.

”O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord ​Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate. Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului”, transmite Ministerul Sănătății.

"O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul - Londra, a solicitat, astăzi, la ora 17:50, aterizarea de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informaţii, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum", a precizat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Aeronava de tip Airbus A320, cu 142 de pasageri la bord, a aterizat în siguranță la ora 18:10. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

După aterizare, comandantul aeronavei a transmis însă că niciuna din persoanele aflate la bord nu are probleme medicale și, prin urmare, nu a permis niciunui pasager să coboare.

În acest moment se poartă discuții pentru clarificarea situației. Încă nu este clar dacă a fost într-adevăr fum în cabina avionului sau doar s-a declanșat eronat un senzor.

Știre în curs de actualizare...

