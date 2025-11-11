Un șofer francez de taxi îi cere ajutorul regelui Charles al III-lea pentru o cursă neplătită de un oficial britanic

11-11-2025 | 17:50
Regele Charles
Un șofer francez de taxi acuzat că a furat bagajele ministrului britanic de Externe și ale soției lui în timpul unei curse care a avut loc în aprilie, îi cere regelui Charles al III-lea să intervină pentru ca fostul ministru să-i achite cursa.

Claudia Alionescu

Valoarea cursei este de 1.550 de euro, relatează Le Figaro.

„Refuză să plătească. Mi-a spus în engleză «f... French»”, declară marți șoferul postului de radio RTL.

El recunoaște că, de frică să fie bătut, a fugit cu bagajele în portbagaj. Însă susține că bagajele i-au fost restituite ministrului «în aceeași zi».

Ambele părți au depus plângere, însă doar cea a britanicului a fost reținută de justiția franceză.

Șoferul de taxi a fost achitat de către un tribunal de la Bonneville, în Haute-Savoie, la 3 noiembrie. Însă cursa nu a fost plătită încă.

El anunță că urmează să apeleze la regele Charles al III-lea.

„Îi voi scrie regelui o scrisoare, prin poștă, de urgență”, spune el.

„Majestatea Voastră, vă cer să interveniți și să procedați la plata mea. Ministrul nu mi-a dat niciun cent pentru cele trei zile de călătorie”, declară el.

„La RTL, azi, mă adresez în mod direct Majestății Sale, regele, pentru ca să procedeze la despăgubirea mea”, declară Nasim Mimum.

El consideră că «există onoare în Anglia».

Corsarul Surcouf i-a răspuns unui ofițer britanic care îl acuza pe francezi că luptă doar pentru bani, în timp ce el se bătea pentru onoare, că „fiecare se bate pentru ceea ce-i lipsește”, scrie Le Figaro, care se întreabă dacă „Charles al III-lea îi va dovedi că se înșală”.

