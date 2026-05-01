"1 Mai fără amendă? Se poate! Dacă e 1 Mai, e clar: mici, fum de grătar, prieteni şi celebra promisiune: «Anul ăsta chiar strângem după noi!» Dar atenţie! Nu orice petic de iarbă verde înseamnă şi liber la grătar", avertizează ofiţialii Gărzii de Mediu.

Aceştia transmit că, potrivit Legii Picnicului (Legea nr. 54/2012), grătarul cu foc este permis doar în zonele special amenajate pentru picnic, dotate cu vetre pentru foc, mese şi spaţii pentru colectarea deşeurilor.

"În parcuri sau în zonele indicate pentru picnic poţi sta la iarbă verde, dar FĂRĂ foc. Adică picnic - da, grătar - nu", avertizează comisarii Gărzii de Mediu.

În Bucureşti, locurile unde se poate face grătar în spaţii amenajate sunt:

• Parcul Morarilor

• Parcul Dobroeşti

• Parcul Lunca Florilor

• Parcul Plumbuita I

• Parcul Fabrica de Gheaţă

• Parcul Sfântul Pantelimon

În schimb, grătarul NU este permis:

în parcurile obişnuite fără zonă special amenajată

la marginea pădurii

pe malul lacului

în spaţii improvizate

în jurul blocului sau pe balcon

"În curtea proprie, grătarul este permis, dar cu respectarea regulilor de siguranţă şi fără riscuri de incendiu. Dacă alegi varianta «lasă că merge şi aici» amenzile pot ajunge între 2.000 şi 5.000 lei, iar pentru alte abateri prevăzute de lege sancţiunile pot fi între 100 şi 3.000 lei", menţionează Garda de Mediu.

Instituţia precizează că pot face verificări mai multe instituţii: Garda Naţională de Mediu, Poliţia Română, Jandarmeria, Poliţia Locală şi autorităţile locale.

Comisarii Gărzii de Mediu avertizează şi că, după mici şi bere, gunoiul nu rămâne în natură.

"Sărbătoriţi frumos, responsabil şi fără vizite surpriză din partea autorităţilor!", a mai transmis Garda de Mediu.