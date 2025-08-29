Pepenii din Dăbuleni vor fi dulci și zemoși până la prima brumă. Explicațiile fermierilor

Și anul acesta mâncăm pepeni crescuți la noi până dă prima brumă. Asta pentru că vremea a fost numai bună pentru recolta de toamnă.

Deși mai puțin numeroși, pepenii sunt mai dulci și mai zemoși față de cei crescuți în plin sezon.

Fermierii din Dăbuleni au reușit și anul acesta să prelungească sezonul de pepeni. Producția scade însă, de la 50-60 de tone pe hectar, vara, la aproximativ 30 de tone.

Cristian Tecsilă, fermier: „Anul acesta a fost unul printre cei mai buni ani, cei din import nu au avut aceeași calitate. Cantitatea este undeva la jumate față de prima tură. Prețul noi o să-l lăsăm la fel, i-am vândut de acasă undeva la 1 leu, 1,5 lei, la piață este la 2 lei, 2,5 lei.”

Vestea bună e că fructele sunt mult mai dulci și mai gustoase.

Cristian Iliuță, fermier: „Investiția la pepenii de toamnă este identică cu cea de la primii pepeni, cum îi punem noi la tunel, pentru că necesită mai multă îngrijire acești pepeni, sunt mai mulți dăunători, rămânem singuri pe câmpuri, ciorile ne atacă numai pe noi, nu mai sunt să se împartă.”

Cristian Tecsilă, fermier: „Ați văzut, cei extratimpurii au prins canicula aceea și au avut și arsuri pe frunze și chiar fructele s-au depreciat din cauza temperaturilor de peste 38-40 de grade, acum e o temperatură moderată, propice pentru dezvoltarea, fructificarea și coacerea pepenilor.”

În piețe, pepenii rămân, momentan, cele mai căutate fructe.

Doina Zamă, producător: „Va fi căutată dacă este cald, ea se caută, normal ca lubenița când e cald se mănâncă, când ies strugurii, lubenița mai încet.”

Fermierii din Dăbuleni spun că vom avea pepeni dulci și zemoși până când dă prima brumă.

