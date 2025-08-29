Pepenii din Dăbuleni vor fi dulci și zemoși până la prima brumă. Explicațiile fermierilor

29-08-2025 | 08:29
Și anul acesta mâncăm pepeni crescuți la noi până dă prima brumă. Asta pentru că vremea a fost numai bună pentru recolta de toamnă.

Roxana Vlădășel

Deși mai puțin numeroși, pepenii sunt mai dulci și mai zemoși față de cei crescuți în plin sezon.

Fermierii din Dăbuleni au reușit și anul acesta să prelungească sezonul de pepeni. Producția scade însă, de la 50-60 de tone pe hectar, vara, la aproximativ 30 de tone.

Cristian Tecsilă, fermier: „Anul acesta a fost unul printre cei mai buni ani, cei din import nu au avut aceeași calitate. Cantitatea este undeva la jumate față de prima tură. Prețul noi o să-l lăsăm la fel, i-am vândut de acasă undeva la 1 leu, 1,5 lei, la piață este la 2 lei, 2,5 lei.”

Vestea bună e că fructele sunt mult mai dulci și mai gustoase.

Pepeni
Producția de pepeni a scăzut drastic în ultimii ani din cauza vremii extreme. Fermierii se plâng și de costurile ridicate

Cristian Iliuță, fermier: „Investiția la pepenii de toamnă este identică cu cea de la primii pepeni, cum îi punem noi la tunel, pentru că necesită mai multă îngrijire acești pepeni, sunt mai mulți dăunători, rămânem singuri pe câmpuri, ciorile ne atacă numai pe noi, nu mai sunt să se împartă.”

Cristian Tecsilă, fermier: „Ați văzut, cei extratimpurii au prins canicula aceea și au avut și arsuri pe frunze și chiar fructele s-au depreciat din cauza temperaturilor de peste 38-40 de grade, acum e o temperatură moderată, propice pentru dezvoltarea, fructificarea și coacerea pepenilor.”

În piețe, pepenii rămân, momentan, cele mai căutate fructe.

Doina Zamă, producător: „Va fi căutată dacă este cald, ea se caută, normal ca lubenița când e cald se mănâncă, când ies strugurii, lubenița mai încet.”

Fermierii din Dăbuleni spun că vom avea pepeni dulci și zemoși până când dă prima brumă.

Soiuri exotice de pepeni prind rădăcini în România. Ce fructe au ajuns pe rafturile supermarketurilor
Soiuri exotice de pepeni prind rădăcini în România. Ce fructe au ajuns pe rafturile supermarketurilor

Cultivatorii de pepeni din România și-au diversificat oferta și plantează inclusiv soiuri exotice. Pe lângă tradiționalul pepene roșu, fermierii cultivă acum lubenițe fără semințe, ori cu miez galben.

Producția de pepeni a scăzut drastic în ultimii ani din cauza vremii extreme. Fermierii se plâng și de costurile ridicate
Producția de pepeni a scăzut drastic în ultimii ani din cauza vremii extreme. Fermierii se plâng și de costurile ridicate

Producția de pepeni a scăzut semnificativ în ultimii ani, iar suprafețele cultivate s-au redus la jumătate. Fermierii se plâng de costurile ridicate, condițiile meteo dificile și, în unele cazuri, de lipsa sistemelor moderne de irigații.

Tradiția pepenilor din Dăbuleni a început să apună. Suprafețele cultivate s-au redus la jumătate
Tradiția pepenilor din Dăbuleni a început să apună. Suprafețele cultivate s-au redus la jumătate

Producția de pepeni a scăzut semnificativ în ultimii ani, în România, iar suprafețele cultivate s-au redus la jumătate. Fermierii se plâng de costurile ridicate, condițiile meteo dificile și, în unele cazuri, de lipsa sistemelor moderne de irigații.

Din cauza secetei, păsările și-au schimbat comportamentul pentru a-și potoli setea. Fermierii s-au trezit cu pagube uriașe
Din cauza secetei, păsările și-au schimbat comportamentul pentru a-și potoli setea. Fermierii s-au trezit cu pagube uriașe

În plină secetă, plantațiile de pepeni au un nou inamic: ciorile, care, în lipsa apei, distrug pepenii și îi lasă pe fermieri cu pagube uriașe.

„Secretele” producătorilor de pepeni din Dăbuleni. „Așa obținem o calitate superioară”
„Secretele” producătorilor de pepeni din Dăbuleni. „Așa obținem o calitate superioară”

Pentru că mai sunt doar câteva luni până când pepenii de Dăbuleni vor ajunge în piețe, în patria lubeniței se lucrează la foc continuu.

