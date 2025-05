Formaţia The Tiger Lillies, care va concerta în București, a transmis un mesaj dur despre alegeri: „lingăul” George Simion

„Ambiţiile imperialiste ale lui Putin ajung până în România. George Simion este lingăul său în alegerile de acolo”, au scris muzicienii, alături de un desen sugestiv în care fac referire la faptul că extrema dreaptă „dă foc” ţării.

Fanii le-au mulţumit pentru sprijin:

• „Sunt unguroaică născută în România, trăiesc în România, aşa că am motive serioase să mă tem”,

• „Uraţi-ne succes şi mai mult de 60% prezenţă la vot!”, „Suntem încrezători că nu va fi preşedintele României”,

• „KGB este o organizaţie foarte malefică, care lucrează zi şi noapte pentru a aduce cei mai răi dintre oameni în prim-planul politicilor ţărilor şi pentru a-i face să facă lucruri atroce”.

La comentariul unei persoane care îi acuză pe muzicieni că repetă o „propagandă idioată”, formaţia a răspuns: „Doar că nu este propagandă! Fiecare cuvânt este un fapt. Sunt alegeri în România şi acest candidat se aliniază cu Viktor Orban”.

Trupa va concerta pe 31 mai

The Tiger Lillies, cunoscută pentru stilul inconfundabil alternative cabaret, revine în concert la Bucureşti - sâmbătă, 31 mai, la Expirat - Halele Carol, în cadrul DokStation - Music Documentary Film Festival, ediţia a 9-a. Un spectacol teatral dark & deviant de neratat, cu cele mai cunoscute hituri din discografia The Tiger Lillies, alături de piese de pe cel mai recent album, „Thank You and Goodnight”, lansat anul acesta.

The Tiger Lillies sunt un trio muzical britanic de avangardă, format în 1989 de către Martyn Jacques. Cunoscuţi pentru combinaţia lor unică de cabaret întunecat, punk şi elemente de operă, trupa explorează teme macabre şi melancolice, evidenţiate de falsetul distinctiv al lui Jacques şi de acordeonul său. Spectacolele lor teatrale au captivat publicul din întreaga lume.

Au câştigat aprecierea criticilor cu producţia scenică „Shockheaded Peter”, obţinând două premii Olivier pentru Cel mai bun spectacol de divertisment şi Cea mai bună interpretare într-un rol secundar într-un musical.

În 2003, au fost nominalizaţi la Premiile Grammy pentru albumul „The Gorey End”, o colaborare cu Kronos Quartet. Recent, The Tiger Lillies au interpretat coloana sonoră pentru filmul „Modi: Three Days on Wings of Madness”, regizat de Johnny Depp, consolidându-şi reputaţia artistică.

The Tiger Lillies au lansat peste 40 de albume, având o discografie prolifică ce include colaborări cu artişti din diverse domenii precum film, teatru şi arte vizuale. Muzica lor a fost prezentată atât în filme, cât şi pe scenă, transformându-i într-una dintre cele mai distinctive şi neconvenţionale formaţii ale spectacolului modern.

De-a lungul anilor, The Tiger Lillies au reinterpretat opere celebre, inclusiv Fetiţa cu chibrituri, Balada marinarului bătrân şi Hamlet (ambele în 2012), şi au colaborat cu artişti de renume, de la Orchestra Simfonică a Norrlandsoperan până la fotografa Nan Goldin (pentru proiectul din 2011, „The Ballad of Sexual Dependency”).

