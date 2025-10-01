Focar de boala limbii albastre la bovine, în România. Virusul se răspândește rapid în Europa și amenință fermele

01-10-2025 | 17:21
vaci
România a raportat un focar de boala limbii albastre (febră catarală ovină) la bovine în sud-vestul ţării, a anunţat miercuri Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA).

Sabrina Saghin

Virusul, care afectează rumegătoarele, continuă să se răspândească în Europa, relatează Reuters.

Serotipul 3 al bolii a fost detectat la 10 animale din patru ferme şi gospodării din judeţul Gorj, a declarat OMSA, organizaţie cu sediul la Paris, citând informaţii furnizate de autorităţile române.

Luna trecută, şi Ungaria a raportat primul său focar de boala limbii albastre din ultimii zece ani.

În august, şi Bulgaria a raportat un focar de boala limbii albastre la o fermă de ovine din sudul ţării, iar în iulie Slovenia raportase un focar la o fermă de oi din sud-vestul ţării,

Boala limbii albastre este o boală potenţial mortală care afectează rumegătoarele domestice, în special ovinele, bovinele şi caprinele.

Sursa: News.ro

