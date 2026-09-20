Una se bazează mai ales pe proceduri și aparatură, cealaltă pe mișcare și exerciții, iar alegerea depinde de problema pe care o ai și de recomandarea medicului. Descoperă care este diferența dintre fizioterapie și kinetoterapie, când este recomandată fiecare și ce medic poate stabili tratamentul potrivit.

Ce este fizioterapia și cum funcționează

Fizioterapia este o formă de tratament și recuperare care ajută corpul să își recapete, pe cât posibil, mobilitatea și funcțiile afectate. Poate fi recomandată după o accidentare, o operație, în cazul durerilor musculare sau articulare, dar și atunci când o afecțiune de lungă durată face mișcarea mai dificilă. În funcție de problemă, fizioterapia poate avea mai multe obiective, de la reducerea durerii și a rigidității până la îmbunătățirea mobilității, recâștigarea forței și revenirea treptată la activitățile obișnuite. Tocmai de aceea, tratamentul nu arată la fel pentru toată lumea, ci este ales în funcție de ce dificultăți are fiecare pacient.

Programul poate include exerciții, întinderi, tehnici manuale, masaj, aplicarea de căldură sau rece, hidroterapie ori proceduri precum TENS, dacă acestea sunt potrivite în situația respectivă. Înainte de a începe recuperarea, terapeutul evaluează mobilitatea, durerea și ceea ce poate face pacientul în acel moment, apoi stabilește pașii care trebuie urmați, conform Clevelandclinic.org.

Pe măsură ce apar progrese, exercițiile și procedurile pot fi schimbate sau intensificate, astfel încât recuperarea să continue în siguranță și să fie adaptată evoluției pacientului.

Ce este kinetoterapia și ce presupune

Kinetoterapia înseamnă recuperare prin mișcare, iar baza ei o reprezintă exercițiile făcute controlat, cu un scop precis. Nu este vorba despre mișcare făcută la întâmplare, ci despre un program ales în funcție de problema pacientului și de ceea ce trebuie îmbunătățit. Exercițiile pot avea ca scop creșterea forței musculare, îmbunătățirea mobilității, a rezistenței, a echilibrului sau a coordonării. Kinetoterapia este folosită frecvent după accidentări, operații, perioade mai lungi de imobilizare sau în cazul unor afecțiuni care limitează mișcarea.

Programul poate cuprinde exerciții active, pe care pacientul le face singur, dar și exerciții asistate, în care terapeutul oferă ajutor. Există și exerciții pasive, în care mișcarea este făcută cu sprijinul terapeutului atunci când pacientul nu poate executa singur mișcarea respectivă. Intensitatea și dificultatea exercițiilor se schimbă treptat, pe măsură ce pacientul își recapătă mobilitatea și forța. De aceea, kinetoterapia nu înseamnă un set fix de exerciții, ci un program care se adaptează permanent la evoluția fiecăruia.

În practica internațională, termenii nu sunt folosiți întotdeauna la fel, însă kinetoterapia este privită, de regulă, ca partea recuperării axată în special pe exercițiu și mișcare, în timp ce fizioterapia poate include și alte metode de tratament, nu doar exerciții.

Care este diferența dintre fizioterapie și kinetoterapie

Diferența dintre fizioterapie și kinetoterapie se vede mai ales în felul în care se face recuperarea. Kinetoterapia se bazează în primul rând pe mișcare, adică pe exerciții alese special pentru problema pacientului, astfel încât acesta să își recapete treptat forța, mobilitatea, echilibrul sau rezistența.

Fizioterapia are o arie mai largă și poate cuprinde, pe lângă exerciții, și alte metode de recuperare, cum ar fi masajul, terapia manuală, hidroterapia, aplicarea de căldură sau rece, ultrasunetele ori TENS-ul. În multe cazuri, exercițiile fac și ele parte din program, doar că nu sunt singurul lucru folosit. Kinetoterapia se concentrează, așadar, mai mult pe ceea ce poate face pacientul prin mișcare, în timp ce fizioterapia poate combina exercițiile cu mai multe proceduri menite să reducă durerea, să relaxeze musculatura sau să ajute articulațiile să se miște mai bine.

Termenii pot fi folosiți diferit de la o țară la alta, iar în literatura internațională „physiotherapy” și „physical therapy” acoperă adesea un domeniu mai larg decât sensul pe care îl dăm noi, în vorbirea curentă, fizioterapiei.

Fizioterapie sau kinetoterapie. Când este recomandată fiecare

Kinetoterapia este recomandată mai ales atunci când trebuie recâștigată mișcarea. Poate fi vorba despre forță musculară, flexibilitate, echilibru, coordonare sau mers, iar exercițiile sunt adaptate astfel încât pacientul să poată avansa de la mișcări mai simple la unele mai solicitante. Este folosită frecvent după operații și accidentări, dar și în probleme ortopedice, neurologice sau musculare, mai ales atunci când scopul este revenirea cât mai bună la activitățile obișnuite.

Fizioterapia poate fi utilă atunci când, pe lângă refacerea mobilității, trebuie redusă durerea sau rigiditatea și este nevoie de mai multe metode de tratament. În funcție de situație, programul poate combina exercițiile cu masaj, mobilizări articulare, TENS, ultrasunete, hidroterapie ori aplicații cu cald sau rece.

De multe ori, cele două merg împreună. De exemplu, după o intervenție ortopedică pot fi folosite proceduri pentru calmarea durerii și a inflamației, iar în paralel se fac exerciții pentru ca mușchii și articulațiile să își recapete treptat funcția. Alegerea nu se face doar după denumirea procedurii, ci în funcție de diagnostic, cât de mult este limitată mișcarea, nivelul durerii și obiectivul recuperării.

Ce medic poate recomanda fizioterapia și kinetoterapia

Cel mai des, un program de fizioterapie sau kinetoterapie este recomandat de medicul de medicină fizică și de reabilitare, cunoscut și ca medic de recuperare. El evaluează problema, vede ce mișcări sunt limitate, unde apare durerea și ce trebuie recuperat, apoi poate stabili un plan care să includă exerciții, proceduri de fizioterapie sau alte metode potrivite situației.

În funcție de cauza care a dus la problema respectivă, recomandarea poate veni și de la medicul de familie, ortoped, neurolog, reumatolog sau chirurg. De exemplu, după o operație ortopedică, indicația poate veni de la chirurg sau ortoped, iar în cazul unei afecțiuni neurologice, neurologul poate fi cel care trimite pacientul spre recuperare, conform England.nhs.

După ce există o recomandare și un obiectiv clar, fizioterapeutul sau kinetoterapeutul adaptează procedurile și exercițiile la starea pacientului și la felul în care acesta evoluează. Programul poate fi modificat pe parcurs, mai ales dacă mobilitatea se îmbunătățește sau dacă anumite exerciții trebuie schimbate. În unele sisteme medicale, pacientul poate merge și direct la fizioterapeut, fără trimitere de la medic, mai ales pentru dureri de spate, probleme articulare sau unele accidentări. Totuși, atunci când durerea este puternică, apare brusc, persistă sau există alte simptome, este mai sigur ca evaluarea medicală să fie făcută înainte de începerea recuperării.