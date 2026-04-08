Finiculul este menționat frecvent în Biblie și este emblematic pentru prosperitate, fertilitate și hrană. Iată de ce este considerat sacru și ce legătură are cu sărbătoarea de Florii.

Ce simbolizează finicul în Biblie și de ce era considerat sacru

Finicul este adesea asociat cu abundența și binecuvântarea. În Vechiul Testament, țara promisă israeliților este descrisă ca o țară a belșugului, în care curmalul este una dintre cele șapte specii ce semnifică fertilitatea și bogăția pământului.

Deuteronomul 8:8 menționează finicul printre roadele bogate: „o țară a grâului și a orzului, a viței de vie, a smochinilor și a rodiilor, o țară a untdelemnului de măsline și a mierii.”

Finicul este, de asemenea, un simbol al verticalității și al dreptății. Psalmul 92:12 afirmă: „Cel drept va înflori ca un palmier și va crește ca cedrul din Liban.” Este transmisă ideea de onoare și moralitate, având în vedere că finicul se înalță drept și rodește chiar și în condiții aride.

Finicul – simbol al victoriei, triumfului și speranței

În Israelul antic și în regiunile înconjurătoare, finicul era o sursă esențială de hrană și stabilitate economică. Curmalele erau un aliment de bază, oferind nutrienți și energie.

Erau consumate proaspete sau uscate și erau adesea folosite pentru a face miere de curmale, un sirop dulce menționat în Biblie ca „miere” (de exemplu, Geneza 43:11).

Importanța curmalului nu se limita doar la fructele sale. Frunzele erau folosite pentru construirea adăposturilor și confecționarea coșurilor, iar trunchiul servea drept lemn de construcție. Versatilitatea și utilitatea finicului îl făceau o parte integrantă a vieții de zi cu zi în vremurile biblice.

De ce ramurile de finic au fost folosite la intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim

Palmierul și ramurile sale aveau un rol în sărbători și ritualuri religioase. În timpul Sărbătorii Corturilor (Sukkot), israeliții erau îndemnați să se bucure înaintea Domnului cu ramuri de palmier, alături de alte tipuri de vegetație. Leviticul 23:40 spune:

„În prima zi să luați ramuri din copaci frumoși — ramuri de palmier, ramuri de copaci cu frunze bogate și sălcii de râu — și să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru timp de șapte zile.”, conform biblehub.

În Noul Testament, ramurile de palmier sunt asociate în mod special cu intrarea triumfală a lui Isus în Ierusalim, sărbătoarea cunoscută drept Florii.

Ioan 12:13 relatează: „Au luat ramuri de palmier și au ieșit în întâmpinarea Lui, strigând: «Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântat este Împăratul lui Israel!»”

Legătura dintre finic și sărbătoarea Floriilor

Duminica Floriilor este o sărbătoare creștină celebrată în duminica dinaintea Paștilor. În această zi se sărbătorește intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim. Evanghelistul Luca spune că Iisus Hristos a fost întâmpinat cu ramuri verzi de arbor și mai ales de finic.

În România nu cresc finii, așa că românii sărbătoresc cu ramuri de salcie, care simbolizează ramurile de finic cu care Iisus a fost întâmpinat în Ierusalim.

Duminica Floriilor este amintirea intrării triumfale, cât și ca ziua în care „Hristos, Paștele nostru” a fost pus deoparte ca „un miel fără cusur și fără defect” pentru a fi jertfit pentru păcatele noastre.

De aceea, Ioan Botezătorul a declarat chiar înainte de a-L boteza pe Isus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29)

Intrarea triumfală în Ierusalim este un eveniment important în tradiția creștină.

Potrivit Noului Testament, în special Evangheliilor după Matei, Marcu, Luca și Ioan, Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgar, în timp ce mulțimile își așterneau ramuri de finic și hainele pe drum, strigând „Osana”, care înseamnă „mântuiește-ne”.

Finicul (Phoenix dactylifera) domina Valea Iordanului și zonele joase ale Iudeii. Ramurile de finic erau chiar simbolul țării: monedele hasmoneene și, mai târziu, cele din timpul Primei Revolte Iudaice reprezentau un palmier însoțit de inscripția „Iudeea”.

Folosirea ramurilor de finic de către mulțime în Ioan 12:12 își are originea în liturghia Vechiului Testament și simbolizează victoria.