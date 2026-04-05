Duminica Floriilor 2026 la ortodocși. Tradiția care îți aduce noroc dacă o respecți în această zi

Ce semnifică Duminica Floriilor în calendarul ortodox

Duminica Floriilor este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox 2026. Această zi marchează intrarea lui Iisus Hristos în Ierusalim, cu o săptămână înainte de Paște. Ziua amintește momentul în care a fost întâmpinat de oameni cu ramuri de finic și flori, fiind primit ca un împărat. În același timp, acest moment arată că Iisus este recunoscut ca Mesia, dar și că începe drumul spre Patimi, răstignire și, în final, Înviere.

În tradiția ortodoxă, Floriile deschid Săptămâna Mare, perioada cea mai importantă înainte de Paște. Este un timp de pregătire, dar și de reflecție, este un moment în care toți oamenii sunt îndemnați să fie mai buni și mai înțelegători unii cu alții. Un simbol important al acestei zile sunt ramurile de salcie care înlocuiesc ramurile de finic. Acestea sunt sfințite în biserică și apoi păstrate în case, fiind considerate un semn de protecție și binecuvântare, conform Creștinortodox.ro.

De ce se sfințesc ramurile de salcie și ce simbolizează

Ramurile de salcie se sfințesc în Duminica Floriilor pentru că trimit gândul la momentul în care Iisus Hristos a fost întâmpinat în Ierusalim cu ramuri verzi, un gest care exprima bucurie și recunoaștere. În acea vreme se foloseau ramuri de finic, însă în tradiția noastră acestea au fost înlocuite cu salcia, mai ușor de găsit și legată de începutul primăverii, când natura revine treptat la viață.

În biserică, ramurile sunt binecuvântate prin rugăciuni și stropite cu apă sfințită, iar prin acest gest capătă o semnificație aparte. Acestea nu mai sunt doar niște crenguțe, ci devin un simbol al credinței, pe care oamenii îl păstrează în case sau lângă icoane, ca semn de protecție și binecuvântare.

Salcia are mai multe semnificații, care țin atât de credință, cât și de zicale populare. Este, înainte de toate, un semn al bucuriei și al speranței, continuând simbolul ramurilor de finic folosite la intrarea în Ierusalim, dar și o imagine a reînnoirii, pentru că este printre primele plante care înverzesc. După sfințire, se spune că acestea sunt protectoare, motiv pentru care sunt păstrate în casă sau așezate la porți, în pomi ori în grădini, în ideea că aduc liniște, sănătate și rodnicie.

Ce se face cu ramurile după ce sunt aduse acasă

După ce sunt aduse acasă, ramurile de salcie sfințite nu sunt aruncate și nici tratate ca niște crenguțe obișnuite, pentru că au deja o semnificație aparte. De obicei, ele sunt păstrate cu grijă și folosite în mai multe moduri, atât în plan religios, cât și în cadrul tradițiilor populare. Cel mai des, ramurile sunt așezate lângă icoane sau într-un loc curat din locuință, unde rămân pe tot parcursul anului. Uneori sunt prinse la ușă, la ferestre sau la grindă, gesturi simple care țin de ideea de protecție pentru casă și pentru familie. Se spune că aceste ramuri au rol de apărare și aduc liniște în casă, dar și sănătate și noroc pentru cei care le păstrează. Din acest motiv, mulți aleg să le țină tot anul, nu ca pe un obiect decorativ, ci ca pe un semn de protecție spirituală.

Obiceiuri păstrate în tradiție

În unele zone, ramurile sunt folosite și în alte moduri, care țin mai mult de obiceiurile locale și de felul în care oamenii au înțeles să le dea un rost în viața de zi cu zi. Ele pot fi puse în grădină sau la pomi, cu gândul la rod bogat, duse la morminte ca semn că se apropie Paștele sau folosite pentru a atinge ușor copiii și animalele, în ideea de sănătate. În gospodărie, apar uneori și în momente mai dificile, mai ales atunci când cineva este bolnav, fiind văzute ca un sprijin simbolic, nu doar ca un obiect păstrat din tradiții.