Pelicula a fost difuzată sâmbătă seară în peste 50 de orașe. Dovada a interesului uriaș, biletele s-au epuizat în timp record. Peste 35.000 de oameni au vizionat, cu emoție, povestea care lansează o mulțime de întrebări.

Zeci de mii de oameni din toată țara au privit simultan, în 300 de săli de cinema, lungmetrajul "Fjord” regizat de Cristian Mungiu. A fost o proiecție organizată special pentru publicul român, după triumful de la Cannes. Luna trecută, pelicula a câștigat marele premiu Palme d'Or.

Într-un mall din Capitală, 18 dintre cele 20 de săli de cinema au difuzat filmul care a suscitat un imens interes.

Spectator: „Impresionant, foarte bine jucat și foarte bine făcut!”.

Spectator: „Este atât de intens filmul și atât de concentrat și dacă pleci cu atâtea întrebări eu cred că e imens!”.

„Fjord” a întrecut toate așteptările, spun organizatorii, iar cinematografele au înregistrat vânzări record de bilete.

Cel mai mare lanț de cinematografe din țară a vândut peste 13.000 de bilete în mai puțin de 24 de ore, iar în 48 de ore, locurile din 50 de cinematografe din țară erau deja sold out. Potrivit organizatorilor, sâmbătă seară au fost peste 35.000 de spectatori, în 56 de orașe, care începând cu ora 19 au urmărit același film.

Ioana Ionescu, managerul de marketing al unui lanț de cinematografe: „Au venit extrem de punctuali la film, extrem de bucuroși. Este un record cu doar pentru un fil românesc, pentru orice film de-a lungul anilor în România”.

11.000 de spectatori au privit „Fjord” în cinematografe independente.

Spectator: „Cinematografia românească nu ar trebui să aibă complexe. Un film foarte, foarte bun”.

Spectator: „Am rămas cu o întrebare pe care au pus-o în film. Ce facem cu legile lor și tradițiile noastre?”.

Premiera oficială va avea loc în toamnă sau la începutul anului viitor. Lungmetrajul „Fjord” care i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palme D'Or din carieră, explorează tensiunile sociale și culturale dintr-o familie mixtă, româno-norvegiană, stabilită într-o localitate izolată din această țară nordică.

Este considerat unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, cu speranțe la Oscar.