Corespondent Știrile PRO TV: „Turistul din Germania avea 56 de ani. La un moment dat a intrat în apă, să se răcorească. Apropiații spun că știa să înoate. Dar, când se afla chiar în dreptul foișorului salvamarilor, aproape de mal, un alt turist l-a văzut inconștient în apă și a dat alarma.

Salvamarii l-au scos din apă și au început manevrele de resuscitare, dar din păcate bărbatul și-a pierdut viața. Medicii spun că, cel mai probabil, bărbatul a făcut un stop cardio-respirator în apă.

În aceste zile, marea este foarte rece, are doar 14–15 grade Celsius, din cauza curenților de tip upwelling, care aduc la suprafață apa rece din adâncuri.”