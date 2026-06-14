'La mulți ani, domnule președinte; la mulți ani, Donald', a scris Netanyahu pe contul său de pe platforma X.

Referindu-se la aniversarea independenței SUA, premierul israelian adaugă: 'Anul acesta, aniversarea lor vine într-un moment foarte potrivit.

Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de libertate: o mare națiune, clădită pe libertate și credință'.

'Îți doresc să continui să ai tărie și vigoare în timp ce conduci SUA către un viitor strălucit de pace prin putere și în timp ce continuăm să ducem alianța dintre Statele Unite și Israel pe culmi tot mai înalte', se încheie mesajul.

Președintele american, care duminica trecută a mediat deja o escaladare a conflictului armat între Iran și Israel, negociază în acest moment un acord de pace cu Iranul, a cărui semnare o anunțase ca fiind iminentă.