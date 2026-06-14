Aspectul său neobișnuit amintește de o reptilă sau de un pește ciudat. În realitate, este vorba despre un mormoloc gigant, considerat cel mai mare din Europa.

Descoperirea a fost semnalată de Societatea Ornitologică Slovacă, care atrage atenția asupra biodiversității impresionante din aria protejată cunoscută sub numele de „Paradisul Păsărilor”, conform tnlive.sk. Situată în apropierea localității Senné, această zonă este renumită pentru speciile de păsări pe care le adăpostește, însă ascunde și alte vietăți.

Printre acestea se numără broasca săpătoare pătată, un amfibian discret, ale cărui larve pot atinge dimensiuni impresionante. Mormolocii acestei specii cresc până la 10–18 centimetri lungime, fiind printre cei mai mari din Europa. Paradoxal, după metamorfoză, animalul adult devine de până la trei ori mai mic și se transformă într-o broscuță de doar câțiva centimetri, conform tnlive.sk.

Prezența lor trece adesea neobservată

Broasca și-a câștigat numele datorită stilului său de viață. Exemplarele adulte petrec mare parte din an ascunse sub pământ, uneori la zeci de centimetri adâncime. Cu ajutorul unor excrescențe cornoase aflate pe picioarele din spate, acestea își sapă rapid galerii și se îngroapă în sol, deplasându-se cu spatele înainte. În terenurile nisipoase, pot dispărea sub pământ în doar câteva secunde.

Specia este activă în special noaptea și după perioadele de ploi calde. Un alt aspect neobișnuit este modul în care masculii emit sunete. Spre deosebire de majoritatea broaștelor, care orăcăie pe mal, aceștia produc sunete de sub apă. Din acest motiv, prezența lor trece adesea neobservată, iar existența lor este trădată doar de mormolocii uriași care apar în bălți și mlaștini.

În Slovacia, broasca săpătoare pătată este considerată o specie rară și vulnerabilă. Supraviețuirea sa depinde de menținerea unei bune calități a apei și de conservarea zonelor umede, habitate aflate sub presiune în multe regiuni ale Europei.