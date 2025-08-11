Summer Well 2025 s-a încheiat în forță. Empire of the Sun a încins atmosfera, iar petrecăreții s-au distrat până târziu

11-08-2025
A 14-a ediție a festivalului Summer Well s-a încheiat exploziv. La petrecerea de pe domeniul Știrbey, oamenii au așteptat cu sufletul la gură artiștii preferați. Au dansat și au cântat până târziu în noapte.

 

Cel mai așteptat moment al serii a fost concertul australienilor de la Empire of the Sun. Piesa „Walking on a Dream”, lansată în 2008, a rămas în preferințele publicului.

Solistul trupei a schimbat mai multe ținute care, împreună cu efectele de lumini, au oferit o experiență vizuală aparte.

Și artistul american The Dare a fost așteptat de fani.

Băiat:E minunat, ne place. Da, eram nerăbdător să-l văd, mi-am luat și cravata.”

Fată:E super, e festivalul meu preferat, și ăsta e cel mai energic concert la care a fost azi.”

La final, petrecăreții s-au retras la zona de jocuri, unde s-au întrecut la ping-pong, air hockey sau fotbal de masă.

