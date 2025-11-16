Festivalul-concurs cu 5.244 de sortimente de brânză. Nu e pentru cei cu miros fin. „Aici vorbim de bacterii”

16-11-2025 | 08:54
festival branza
Pasionații de brânzeturi din toată lumea și-au dat întâlnire în Elveția, la cea de-a 37-a ediție a World Cheese Award.

Peste cinci mii de sortimente, aduse din aproape 50 de țări, au fost analizate în detaliu de jurați. Dar, atenție, maratonul nu este recomandat oamenilor cu... nas sensibil.

Mirosul este primul lucru care te lovește la World Cheese Awards, competiția dedicată brânzeturilor care tocmai și-a deschis porțile în orașul elvețian Berna.

Evenimentul este pe jumătate concurs, pe jumătate festival. Mii de sortimente de brânză aduse din întreaga lume fac din spațiul expozițional un adevărat test al simțurilor.

Christabel Cairns, organizator:În spatele nostru avem 5.244 de sortimente de brânză. Vin din 46 de țări ale lumii și sunt degustate "în orb" de o echipă de 265 de jurați, tot din 46 de țări.

Când intri, mirosul te copleșește. Partea ciudată este că după vreo oră nici nu-l mai remarci, ceea ce e puțin bizar.

Prima zi a festivalului a fost dedicată competiției propriu-zise.

Jurații au testat fiecare exponat, chiar dacă unele dintre ele au arome de-a dreptul neplăcute.

Printre sortimente găsim o specialitate burgundă. Se spune că era preferata lui Napoleon și este atât de mirositoare încât legenda urbană afirmă că ar fi interzisă în transportul public din Franța.

Paul Thomas, producător de brânzeturi: Pe parcursul degustării am fost plăcut surprins de aproape toate aromele, dar la final rămâne ceva... da, un gust ușor neobișnuit pe limbă.

Nu doar gustul contează, ci și mirosul, textura și aspectul. Toate ambalajele sau marcajele au fost îndepărtate, pentru ca jurizarea să nu fie afectată. Iar așteptările au fost depășite în multe cazuri.

Charlie Turnbull, director al Academy of Cheese: Note de fructe, multe tonuri „cărnoase”, un pic de aromă de șuncă. Poate chiar senzația aceea de bacon, dimineața, când ești puțin mahmur... o bogăție. Exact ce trebuie. Trebuie doar să treci peste miros ca să ajungi la această brânză minunată. Este o brânză foarte, foarte bună."

Sortimentele neobișnuite, precum cele din lapte de cămilă, bivoliță sau măgar, nu sunt pentru toate gusturile. Nici varietățile albastre sau brânzeturile cu miros puternic, unde producătorii au cam exagerat cu mucegaiul.

Charlie Turnbull, director al Academy of Cheese: Aici vorbim de bacterii. Și sunt foarte apropiate de tipul de bacterii pe care le găsești în adidașii băieților, pe la 15 ani. Nu e... simplu de gestionat. E o provocare.

Brânza câștigătoare a fost una elvețiană, maturată 18 luni și produsă la circa 20 de kilometri de Berna.

Dar printre finaliști s-au numărat și sortimente din Marea Britanie, Japonia, Olanda, Slovacia și Statele Unite. 

Sursa: Pro TV

