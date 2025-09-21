Festival de chili în centrul Brașovului: sosuri "ucigașe", înghețată cu ardei iuți și ciorbă mexicană

Dacă sunteți la munte în acest weekend, Brașovul are o surpriză... extrem de iute. Pe o stradă din centrul istoric s-au adunat cei mai cunoscuți producători de chili din România și Ungaria.

Le-au oferit vizitatorilor posibilitatea de a gusta sosuri, gemuri, paste picante și combinații inedite de ardei cu fructe, cafea sau ierburi aromate.

Un spectacol de arome și culori

Aranjate în buchete viu colorate, crenguțele de chili au atras privirile trecătorilor, iar producătorii au explicat că fiecare culoare ascunde o aromă diferită.

Koletan Gergel, producător din Ungaria: „Acesta este «ucigașul». Este deținătorul recordului mondial pentru iuțeală, trebuie să fiți foarte atenți pentru că altfel o să vi-l amintiți mai multe zile.”

Pe lângă gustul extrem de iute, combinațiile de chili cu fructe au atras mulți curioși, putând fi folosite atât la friptură, cât și la deserturi.

Nagy Gabor, producător din Ungaria: „Am amestecat gutui cu ardei iute orange, iar sosul acesta ușor de fructe îl putem folosi la înghețată, la grătar, la diverse preparate din carne."

Clienții au fost provocați să ghicească ingredientele și să descopere cele mai surprinzătoare arome.

Clientă: „Acesta este cu cafea! Foarte plăcut se simte aroma de cafea preponderent. Și puțin după, vine picanteria!"

Lukacsi Csaba, producător de chili: „Se face espresso dublu așa cum trebuie și apoi se amestecă, se fierb împreună."

O tradiție adusă și în România

În timp ce vecinii unguri au deja suprafețe mari cultivate cu chili, românii sunt la început de drum, dar au apărut culturi în zone precum Iași, Cluj, Covasna, Harghita și București.

Gabor Imre, producător de chili: „Sunt niște ferme unde sunt deja mii de tufe, eu n-am decât 300. Acum învățăm să facem sosuri, paste, chutney!"

Un restaurant cu specific maghiar a transformat iuțeala într-un ingredient nelipsit din supe, tocănițe și fripturi. Preparatul vedetă este o ciorbă de burtă mexicană, gătită lent timp de șapte ore.

Egon Naday, bucătar chef: „Burtă, piper, mult usturoi, frunze de dafin, lămâie și o să adaug puțină pastă chili habanero."

Cele mai cunoscute soiuri de chili aclimatizate în țara noastră provin din Mexic, Thailanda, India și Statele Unite.

