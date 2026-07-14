Potrivit instituției, 468 de peruani poartă deja numele de familie Haaland, iar alți 91 de copii au fost înregistrați cu numele complet Erling Haaland.

Înregistrările au crescut de la începutul lunii, pe măsură ce Erling Haaland a atras tot mai multă atenție prin evoluțiile sale, potrivit EuroNews.

Purtătorul de cuvânt al RENIEC, Iván Torres, a declarat pentru postul peruan Televisión Panamericana că fotbaliștii celebri influențează frecvent alegerea numelor pentru nou-născuți. În glumă, acesta a spus: „Haaland este și peruan.”

Afirmația reflectă popularitatea uriașă de care se bucură atacantul lui Manchester City în America de Sud, în ciuda faptului că Norvegia și Peru nu au o legătură puternică în plan fotbalistic.

Totuși, Haaland nu a detronat favoriții tradiționali. Registrul Civil arată că 3.402 peruani poartă numele Messi, dintre care 292 sunt înregistrați oficial ca Lionel Messi. Lider rămâne însă Neymar, cu 33.809 persoane care îi poartă numele, acesta fiind cel mai popular nume inspirat de un fotbalist din Peru.

Cristiano Ronaldo are 1.185 de persoane care îi poartă numele, iar tânărul fenomen spaniol Lamine Yamal a inspirat deja 1.241 de peruani să-i adopte numele de familie ca prenume.

Fotbaliștii devin o sursă de inspirație pentru părinți

Aceste cifre arată cât de mult au depășit fotbaliștii statutul de simpli sportivi, devenind adevărate branduri culturale care influențează inclusiv viața de familie. Uneori, un gol memorabil sau o poveste inspirațională este suficientă pentru ca numele unui fotbalist să ajungă în certificatele de naștere ale unor copii aflați la mii de kilometri distanță.