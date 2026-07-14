Printre altele, țara va primi licențe ca să producă rachete de croazieră și muniție pentru sistemele antiaeriene. Iar mai multe state au pus bazele unui grup de inițiativă pentru a realiza un nou scut european antibalistic. Și România se va alătura proiectului, a precizat președintele Nicușor Dan.

Nouă țări europene și Ucraina au format o coaliție pentru a dezvolta „capacități de apărare împotriva rachetelor balistice” în Europa. Proiectul strict defensiv, cu rachete interceptoare - o alternativă mai accesibilă pentru sistemul Patriot - a fost denumit Freya, după o zeiță din mitologia nordică.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Freya” poate deveni una dintre contribuțiile noastre comune și importante la protejarea vieților omenești, la consolidarea Europei, la întărirea capacităților globale ale continentului și la prevenirea conflictelor.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Acesta este scopul proiectului „Freya”, care, prin reunirea capacităților celor opt state participante și ale mai multor companii din industria de apărare, ne va permite să formulăm o ofertă comună și să accelerăm consolidarea protecției Ucrainei în acest domeniu.”

Și România intenționează să participe la acest proiect.

Nicușor Dan, președintele României: „Invitația e deschisă și, după ce facem pașii tehnici necesari, vom fi și noi acolo. E vorba de a colabora, de a participa cu bani în această producție comună și a identifica care sunt locurile în care companii românești pot să participe.”

Noi sancțiuni pregătite pentru Rusia

S-a discutat și despre un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a flotei sale fantomă de petroliere.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene va viza în mod special sectorul bancar și financiar, complexul militar-industrial și actorii implicați în ocolirea sancțiunilor.”

În replică, Vladimir Putin a avertizat că Rusia va spori bombardamentele asupra țintelor ucrainene.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Răspunsurile noastre vor fi întotdeauna pe măsură. Oriunde Ucraina va încerca să lovească teritoriul Rusiei, vom răspunde în aceeași manieră, însă loviturile noastre vor fi mult mai puternice. Inamicul va simți acest lucru, îl simte deja, sper, și îl va resimți tot mai intens.”

Liderul de la Kremlin a recunoscut că atacurile Kievului, cu drone explozive, care au vizat rafinării, depozite de combustibil, dar și vase petroliere, au provocat penurie de carburanți.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „În ceea ce privește energia, infrastructura energetică a Rusiei este foarte puternică și fiabilă. Da, Ucraina ne creează în prezent anumite probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu produse petroliere. Cred însă că situația se va îmbunătăți treptat.”

Pe de altă parte, militarii bulgari au participat la parada aliaților, de pe Champs-Élysées, dar premierul Roumen Radev a anunțat că Bulgaria se retrage din Coaliția de Voință.

„Nu participăm la o coaliție care insistă să continue acordarea de ajutor financiar și militar Ucrainei” - a declarat Radev.

Imediat după ce a preluat funcția de prim-ministru pe 8 mai, Radev anunțase că nu va mai furniza echipament militar Ucrainei.