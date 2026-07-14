Preşedintele american Donald Trump a indicat luni Muntele Târnăcopului ("Pickaxe Mountain") din Iran, un complex militar subteran puternic fortificat în apropierea uzinei nucleare de la Natanz, drept o potenţială ţintă pentru bombardamentele forţelor aeriene americane, dar nu prea este clar ce se află acolo, relatează marţi agenţia dpa, potrivit Agerpres.

"Târnăcopul este o posibilă ţintă pentru o lovitură mare şi grasă chiar lângă uşa din faţă", a spus Trump într-o declaraţie acordată luni seară prezentatorului radio conservator Hugh Hewitt. "Vom distruge Muntele Târnăcopului. Spuneţi-le iranienilor să fie pregătiţi!", a completat el, adăugând că atacul va avea loc "relativ curând".

Este vorba despre un complex militar subteran puternic fortificat la sud de uzina nucleară de la Natanz. Situată în partea centrală a ţării, Natanz este principala uzină iraniană de îmbogăţire a uraniului. Acolo sunt mii de centrifuge de diverse tipuri şi viteze pentru purificarea uraniului. Uzina a fost deja atacată de SUA în bombardamentele din iunie anul trecut şi din nou anul acesta în războiul declanşat de SUA şi Israel la sfârşitul lunii februarie.

Puţine lucruri sunt cunoscute despre acel complex subteran, a cărui construcţie a început după ce, în iulie 2020, o explozie şi un incendiu care a urmat au avariat sever halele supraterane de asamblare a centrifugelor pentru uzina de la Natanz. Potrivit Teheranului, explozia de atunci a fost rezultatul unui sabotaj.

Complexul de sub Muntele Târnăcopului, greu de distrus și pentru bombele penetrante GBU-57 ale SUA

Şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a confirmat mai târziu iniţierea construcţiei unei instalaţii subterane de înlocuire.

Deşi instalaţiile de îmbogăţire a uraniului de la Natanz s-au aflat ani la rând sub supraveghere internaţională, inspectorii AIEA nu au avut până în prezent acces la instalaţiile de sub Muntele Târnăcopului.

Imagini din satelit publicate de presa americană arată intrări în tuneluri şi instalaţii de securitate în jurul complexului subteran. Obiectivul iniţial al amenajării acestuia pare să fi fost asamblarea centrifugelor la un adăpost sigur, dar au existat speculaţii că acelaşi complex ar putea fi de asemenea folosit pentru îmbogăţirea uraniului.

Analiza aceloraşi imagini sugerează că unele părţi ale complexului ar putea fi fortificate la o adâncime de 80-100 de metri, ceea ce ar face dificilă distrugerea acestuia inclusiv cu bombele penetrante GBU-57, cea mai puternică bombă anti-buncăr din arsenalul SUA, muniţie folosită anul trecut în atacul asupra instalaţiei subterane de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.