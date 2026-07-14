Însă trecutul mitic al Lefkadei ascunde numeroase povești tragice, în special cele legate de celebrul Cap Lefkada, situat la aproximativ 60 de metri deasupra Mării Ionice și dominat de Farul Doukato, potrivit Greek Reporter.

Capul se află în extremitatea sudică a insulei, iar relieful său dramatic – o stâncă albă, abruptă, care se înalță deasupra mării agitate – a inspirat numeroase mituri din Antichitate. Potrivit izvoarelor antice și legendelor locale transmise din generație în generație, îndrăgostiți și personaje tragice s-au aruncat de pe aceste stânci în apele mării din cauza iubirii neîmpărtășite, a respingerii sau chiar în cadrul unor ritualuri de sacrificiu uman.

Moartea poetei Sappho pe insula Lefkada

Cea mai cunoscută dintre aceste povești tragice este cea a poetei lirice din Antichitate Sappho, renumită pentru versurile sale despre viața femeilor și iubirile lor, în special relațiile dintre femei.

Potrivit legendei, Sappho și-ar fi găsit sfârșitul aruncându-se de pe Capul Lefkada, după ce zeul mării Phaon i-ar fi respins dragostea. Din acest motiv, locul este cunoscut și astăzi drept „Saltul lui Sappho”.

Deși această poveste s-a păstrat de-a lungul secolelor, numeroși cercetători consideră că nu este adevărată. Unii susțin că legenda a fost inventată de poeții comici ai Antichității, care ironizau atât poezia pasională și melancolică a lui Sappho, cât și atracția ei față de femei, evidentă în opera sa. De altfel, termenul „lesbiană” provine chiar de la insula natală a poetei, Lesbos.

Alți istorici cred că legenda a fost creată ulterior de cărturarii creștini, care încercau să ascundă orientarea sexuală a poetei, considerată rușinoasă în acea perioadă. Astfel, au transformat-o într-o femeie heterosexuală, făcându-i opera mai acceptabilă pentru studiu.

Mulți cercetători leagă această poveste de unul dintre poemele lui Sappho, dedicat frumuseții lui Phaon, în care naratorul își exprimă dragostea pentru acesta.

Potrivit specialiștilor, legenda ar fi apărut în urma interpretării greșite a identității naratorului, presupunându-se că acesta era chiar Sappho și nu un simplu procedeu literar.

Chiar dacă autenticitatea acestei povești este contestată, multe alte mituri au consolidat de-a lungul timpului reputația tragică a Capului Lefkada.

Istoria antică a Capului Lefkada

În apropierea extremității Capului Lefkada au fost descoperite ruinele unui templu antic, despre care se crede că era dedicat zeului Apollo.

Deși cercetătorii nu au stabilit cu exactitate vechimea templului, există dovezi că acesta funcționa și ca loc de refugiu, oferind adăpost chiar și infractorilor.

Surse din Antichitate menționează și existența unui vechi ritual de sacrificiu uman în acest loc, posibil anterior construirii templului. Oamenii – înlocuiți ulterior cu animale – erau aruncați de pe stânci pentru a îmbuna zeii.

Lista legendelor tragice legate de Capul Lefkada include și unele variante ale mitului Afroditei și al lui Adonis, potrivit cărora zeița iubirii s-ar fi aruncat de pe aceste stânci după ce a aflat despre moartea iubitului său.

Fiind însă o zeiță, Afrodita nu a murit, ci a ajuns nevătămată în mare.

Originea numelui insulei este încă disputată. Unii istorici susțin că Lefkada își trage numele de la personajul mitologic Leukatas, care s-ar fi aruncat de pe stânci după ce era urmărit neîncetat de Apollo, îndrăgostit de el.

Alții consideră însă că numele provine de la stâncile albe emblematice ale insulei, deoarece cuvântul grecesc „lefkos” înseamnă „alb”. În „Odiseea” lui Homer, Lefkada este numită „Lefki Petri”, adică „stânca albă”, ceea ce susține această ipoteză.

Farul Doukato

Farul emblematic Doukato, construit în anul 1890, se află foarte aproape de locul unde exista odinioară templul dedicat lui Apollo.

Asemenea zeului, farul a avut rolul de a-i proteja pe navigatori, ghidându-i în siguranță spre țărm.

Poziționat în cel mai sudic punct al insulei, farul este astăzi una dintre cele mai populare atracții turistice din Lefkada. De pe promontoriul spectaculos se deschid priveliști impresionante asupra mării, iar locul este considerat unul dintre cele mai frumoase pentru admirarea apusului.

De la baza farului, vizitatorii pot vedea și insulele Ithaki și Kefalonia.