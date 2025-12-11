Familia unei femei alergice la lapte, care a murit după ce a mâncat un sandwich, va primi despăgubiri de un milion de lire

Familia unei femei alergice la lapte, care a murit după ce a consumat un sandwich „fără lactate” de la Pret a Manger, a primit 1.250.000 de lire sterline în cadrul unui acord de despăgubire.

Celia Marsh, în vârstă de 42 de ani, a leșinat după ce a mâncat un sandwich „vegan rainbow”, în Bath, în timpul unei ieșiri de cumpărături de după Crăciun, împreună cu soțul și trei dintre fiicele sale, în decembrie 2017, scrie Metro.

Femeia, alergică la lapte, a crezut că sandwich-ul conține un substitut sigur pe bază de iaurt de cocos. Necunoscând, acesta era contaminat cu proteine din lapte.

La scurt timp după ce a consumat sandwich-ul, Celia Marsh s-a simțit rău și a leșinat după ce și-a administrat o doză de adrenalină. Deși ambulanța a ajuns rapid la spital, ea a decedat. În cadrul anchetei, s-a aflat că femeia evita „religios” produsele lactate după o experiență aproape fatală cu câteva luni înainte, când a avut nevoie de 15 injecții cu adrenalină în urma unei reacții alergice.

În urma anchetei privind decesul ei, în 2022, autoritățile au stabilit că moartea a fost cauzată de sandwich-ul contaminat, scriind în raport: „Un produs etichetat «fără lactate» trebuie să nu conțină lactate.”

Soțul femeii, Andy Marsh, care și-a descris soția drept „cea mai bună prietenă”, a inițiat ulterior o cerere de despăgubire la Înalta Curte în numele familiei, împotriva lanțului de cafenele și a producătorului produsului, Planet Coconut Ltd.

În urma negocierilor extrajudiciare, cererea a fost soluționată, avocații anunțând ieri în instanță că familia va primi suma totală de 1,25 milioane de lire sterline. Judecătorul Master Mark Gidden a precizat că Pret va fi responsabil pentru 25% din sumă, iar asiguratorii Planet Coconut pentru restul.

După anchetă, fiica cea mare a femeii, Ashleigh Grice, a declarat că mama ei a trăit în „teamă constantă” legat de etichetarea alimentelor.

