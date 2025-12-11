Familia unei femei alergice la lapte, care a murit după ce a mâncat un sandwich, va primi despăgubiri de un milion de lire

Stiri Diverse
11-12-2025 | 09:33
femeie moarta sandvis
Profimedia

Familia unei femei alergice la lapte, care a murit după ce a consumat un sandwich „fără lactate” de la Pret a Manger, a primit 1.250.000 de lire sterline în cadrul unui acord de despăgubire.

autor
Aura Trif

Celia Marsh, în vârstă de 42 de ani, a leșinat după ce a mâncat un sandwich „vegan rainbow”, în Bath, în timpul unei ieșiri de cumpărături de după Crăciun, împreună cu soțul și trei dintre fiicele sale, în decembrie 2017, scrie Metro.

Femeia, alergică la lapte, a crezut că sandwich-ul conține un substitut sigur pe bază de iaurt de cocos. Necunoscând, acesta era contaminat cu proteine din lapte.

femeie moarta sandvis

La scurt timp după ce a consumat sandwich-ul, Celia Marsh s-a simțit rău și a leșinat după ce și-a administrat o doză de adrenalină. Deși ambulanța a ajuns rapid la spital, ea a decedat. În cadrul anchetei, s-a aflat că femeia evita „religios” produsele lactate după o experiență aproape fatală cu câteva luni înainte, când a avut nevoie de 15 injecții cu adrenalină în urma unei reacții alergice.

Citește și
patinoar
O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța

În urma anchetei privind decesul ei, în 2022, autoritățile au stabilit că moartea a fost cauzată de sandwich-ul contaminat, scriind în raport: „Un produs etichetat «fără lactate» trebuie să nu conțină lactate.”

Soțul femeii, Andy Marsh, care și-a descris soția drept „cea mai bună prietenă”, a inițiat ulterior o cerere de despăgubire la Înalta Curte în numele familiei, împotriva lanțului de cafenele și a producătorului produsului, Planet Coconut Ltd.

În urma negocierilor extrajudiciare, cererea a fost soluționată, avocații anunțând ieri în instanță că familia va primi suma totală de 1,25 milioane de lire sterline. Judecătorul Master Mark Gidden a precizat că Pret va fi responsabil pentru 25% din sumă, iar asiguratorii Planet Coconut pentru restul.

După anchetă, fiica cea mare a femeii, Ashleigh Grice, a declarat că mama ei a trăit în „teamă constantă” legat de etichetarea alimentelor.

femeie moarta sandvis
Apneea în somn. Semne, riscuri și metode de diagnosticare a unei tulburări frecvent ignorate

Sursa: Metro

Etichete: Marea Britanie, despagubiri, alergie, lactoza,

Dată publicare: 11-12-2025 09:33

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”
Stiri actuale
Un pacient infectat cu o bacterie la un spital din Arad a obţinut despăgubiri de 80.000 de euro. „Viața nu mai e ce a fost”

După 6 ani de procese, un pacient care s-ar fi infectat cu o bacterie la Spitalul Judeţean din Arad a obţinut despăgubiri în instanţă.

O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța
Stiri externe
O femeie din Austria a cerut despăgubiri de 30.100 euro după ce a lovit un bărbat pe patinoar. Ce a decis instanța

Un accident grav petrecut de Crăciun, în 2021, la un patinoar din Austria, a stârnit dispute în instanțe, iar acum a fost soluționat definitiv: o patinatoare care a traversat cu viteză mare pista nu va primi despăgubiri.

Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro
Stiri externe
Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro

Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28