Importau mașini noi și le vindeau ca second-hand, în Franța. Schema ilegală le-a adus 3,2 milioane de euro

Patru persoane, inclusiv administratorul unei companii din România, au fost condamnate luni la Toulouse la închisoare cu suspendare, amenzi şi plata unor despăgubiri importante.

Prejudiciul adus statului francez se ridică la peste 3,2 milioane de euro adus statului francez, într-o schemă de fraude cu TVA la vehicule importate, relatează AFP .

Doi administratori ai unor concesionari auto din regiunea Toulouse au fost găsiţi vinovaţi pentru că au importat şi vândut în Franţa vehicule noi, adesea de lux, pe care le prezentau însă ca vehicule second-hand, pentru a plăti TVA doar pe marja realizată, şi nu pe valoarea totală a vehiculului.

Ei cumpărau vehicule fără taxe din Germania, apoi pretindeau că aceste vehicule au fost vândute unor companii din Spania şi România, pentru a fi apoi răscumpărate şi revândute în Franţa, ceea ce le permitea să le prezinte ca vehicule second-hand. Însă ancheta a demonstrat că aceste companii străine erau fictive, nu aveau alt rol decât să furnizeze facturi, iar în realitate vehiculele nu tranzitau Spania şi România.

Neplata taxei de 20% din valoarea vehiculului către stat le permitea celor doi inculpaţi să vândă maşini la preţuri mai atractive şi să genereze mai multe beneficii.

În total, în perioada 2010-2011, au fost comercializate astfel 747 de vehicule.

Ceilalţi doi inculpaţi, administratori ai unor societăţi din Spania şi România, care furnizau facturi false, au fost de asemenea condamnaţi.

Pedepsele aplicate sunt cuprinse între 12 luni şi doi ani de închisoare cu suspendare, cei patru inculpaţi fiind condamnaţi fiecare la o amendă de 45 000 de euro.

Despăgubirile, estimate la aproximativ 3,3 milioane de euro, vor fi plătite în mare parte de cei doi administratori ai societăţilor fictive, dar şi cei doi administratori ai societăţilor franceze vor trebui să contribuie cu câteva zeci de mii de euro fiecare.

