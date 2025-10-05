Epava Evanghelia, în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa în 2025. Povestea epavei din Costinești

Stiri Diverse
05-10-2025 | 19:47
×
Codul embed a fost copiat

Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații din Europa, în 2025.

autor
Yvette Mîrza

În clasamentul realizat de o platformă internațională pentru rezervarea excursiilor cu barca au fost incluse obiective faimoase din Marea Britanie, Spania și Olanda.

„Localnicii spun că aud zgomote ciudate venind dinspre epava Evanghelia și că, uneori, văd umbre care se mișcă pe navă”. Asta scriu cei de la platforma BoatBooker.com, care au inclus obiectivul turistic pe o listă de 10 destinații înspăimântătoare care merită vizitate.

În sezonul estival, turiștii pot face excursii cu barca până la nava aflată într-o stare avansată de degradare. Unii au pășit pe ea, deși acest lucru este extrem de periculos.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Nava scârțâie la fiecare furtună, la fiecare val mai mare.” Evanghelia a eșuat pe litoralul românesc în 1968.

Citește și
Sfântul Andrei
Noaptea de Sfântul Andrei - una dintre cele mai bogate în tradiții la români. Ce obiceiuri și superstiții sunt în popor

George Ghemuș, localnic: „Am fugit de la ore, am venit, am văzut... marinarii au ajuns, au urcat în barca lor de salvare.”

Marea era calmă, iar echipajul ar fi transmis coordonate greșite autorităților române.

Nicolae Serafim, șeful salvamarilor din Costinești: „Transporta portocale... știu din poveștile bătrânilor, au făcut cei de aici ani la rând țuică din portocale.”

Localnicii spun că imediat după ce a eșuat, echipajul i-a dat foc. Marinarii, înainte să coboare, nu ar fi luat absolut nimic de pe ea și ar fi vrut doar să o distrugă, ca apoi să recupereze banii de la asigurator.

În timp, de pe nava care i-ar fi aparținut omului de afaceri grec Aristotel Onassis s-a furat tot.

Andreea Croitoru, muzeograf, Muzeul Marinei Militare Constanța: „În urmă cu vreo 20 de ani... urmașii acestuia ar fi cerut nava înapoi pentru că, vezi Doamne, statul român nu s-ar fi preocupat cum trebuie de aceasta.”

Nicio autoritate nu a revendicat-o de atunci și nu a făcut nimic să o conserve.

Dorin Jeanu, primarul din Costinești: „N-am primit niciun răspuns la toate demersurile, nu știe nimeni a cui este.”

Nava Evanghelia a fost construită în Irlanda, în același șantier ca Titanicul.

Sursa: Pro TV

Etichete: costinesti, epava, destinatie,

Dată publicare: 05-10-2025 19:45

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Stațiunea tineretului devine șantier. Plaja va fi extinsă, iar epava navei Evanghelia va fi mai aproape de turiști
Stiri actuale
Stațiunea tineretului devine șantier. Plaja va fi extinsă, iar epava navei Evanghelia va fi mai aproape de turiști

Costinești, una dintre cele mai populare destinații de pe litoralul românesc, va avea de anul viitor o plajă extinsă.

Noaptea de Sfântul Andrei - una dintre cele mai bogate în tradiții la români. Ce obiceiuri și superstiții sunt în popor
Stiri actuale
Noaptea de Sfântul Andrei - una dintre cele mai bogate în tradiții la români. Ce obiceiuri și superstiții sunt în popor

Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit în fiecare an pe 30 noiembrie. El este cunoscut ca fiind Apostolul care a propovăduit Evanghelia lui Hristos în țara noastră.

Mesajul lui Bănescu: Dacă Biserica nu se dezice de Călin Georgescu, trădează Evanghelia lui Hristos. Reacția oficială BOR
Stiri Sociale
Mesajul lui Bănescu: Dacă Biserica nu se dezice de Călin Georgescu, trădează Evanghelia lui Hristos. Reacția oficială BOR

Vasile Bănescu transmite într-unul dintre cele mai puternice mesaje ale sale că Biserica trădează Evanghelia lui Hristos dacă nu se dezice de ceea ce înseamnă Călin Georgescu. La rândul său, BOR reamintește că interzice clerului să facă politică.  

Ce scrie în fragmentul de papirus care conține întâmplări din copilăria lui Iisus. „Aduce figurinele din lut la viaţă”
Stiri Stiinta
Ce scrie în fragmentul de papirus care conține întâmplări din copilăria lui Iisus. „Aduce figurinele din lut la viaţă”

Oamenii de ştiinţă au descifrat şi publicat conţinutul unui fragment de papirus care conţine o parte din Evanghelia copilăriei după Toma, care istoriseşte întâmplări din copilăria lui Iisus, transmite miercuri Live Science.
Inspectorul Vacanta
"Evanghelia nimanui". Nava simbol a Costinestiului a ajuns un monument de nepasare: "In curand va deveni un pericol public"

Romania isi lasa simbolurile prada hotilor de fier vechi, in loc sa le transforme in obiective turistice si sa castige bani de pe urma lor.

Recomandări
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
Stiri actuale
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române
Stiri Justitie
De ce Grecia a refuzat în 2022 să îl predea pe Sorin Oprescu și cum încearcă România acum extrădarea. Gestul Polției Române

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă acum în custodia poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte
Romania, te iubesc!
Eșecul PNRR continuă. Sute de milioane euro pierdute din cauza primarilor care nu au implementat nici 30% din proiecte

Țara proiectelor neterminate, partea I. Șapte miliarde de euro a pierdut până acum România din PNRR, și încă avem potențial să „maximizam” eșecul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28