Epava Evanghelia, în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa în 2025. Povestea epavei din Costinești

Epava Evanghelia din Costinești a fost declarată una dintre cele mai înfricoșătoare destinații din Europa, în 2025.

În clasamentul realizat de o platformă internațională pentru rezervarea excursiilor cu barca au fost incluse obiective faimoase din Marea Britanie, Spania și Olanda.

„Localnicii spun că aud zgomote ciudate venind dinspre epava Evanghelia și că, uneori, văd umbre care se mișcă pe navă”. Asta scriu cei de la platforma BoatBooker.com, care au inclus obiectivul turistic pe o listă de 10 destinații înspăimântătoare care merită vizitate.

În sezonul estival, turiștii pot face excursii cu barca până la nava aflată într-o stare avansată de degradare. Unii au pășit pe ea, deși acest lucru este extrem de periculos.

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Nava scârțâie la fiecare furtună, la fiecare val mai mare.” Evanghelia a eșuat pe litoralul românesc în 1968.

George Ghemuș, localnic: „Am fugit de la ore, am venit, am văzut... marinarii au ajuns, au urcat în barca lor de salvare.”

Marea era calmă, iar echipajul ar fi transmis coordonate greșite autorităților române.

Nicolae Serafim, șeful salvamarilor din Costinești: „Transporta portocale... știu din poveștile bătrânilor, au făcut cei de aici ani la rând țuică din portocale.”

Localnicii spun că imediat după ce a eșuat, echipajul i-a dat foc. Marinarii, înainte să coboare, nu ar fi luat absolut nimic de pe ea și ar fi vrut doar să o distrugă, ca apoi să recupereze banii de la asigurator.

În timp, de pe nava care i-ar fi aparținut omului de afaceri grec Aristotel Onassis s-a furat tot.

Andreea Croitoru, muzeograf, Muzeul Marinei Militare Constanța: „În urmă cu vreo 20 de ani... urmașii acestuia ar fi cerut nava înapoi pentru că, vezi Doamne, statul român nu s-ar fi preocupat cum trebuie de aceasta.”

Nicio autoritate nu a revendicat-o de atunci și nu a făcut nimic să o conserve.

Dorin Jeanu, primarul din Costinești: „N-am primit niciun răspuns la toate demersurile, nu știe nimeni a cui este.”

Nava Evanghelia a fost construită în Irlanda, în același șantier ca Titanicul.

