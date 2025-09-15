Elevii și profesorii din Timiș au avut zi liberă de Sf. Iosif cel Nou de la Partoș. „Să avem un an prosper”

15-09-2025 | 18:18
Elevii din județul Timiș sunt în vacanță luni, după ce sindicatele din învățământ au obținut o zi liberă pentru profesori și învățători, în ziua Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș.

autor
Dan Petcu,  Daniel Preda,  Emanuela Băluș

La Catedrala Mitropolitană au fost cozi uriașe de credincioși, mulți dintre ei copii aduși de dascăli. Alți elevi și-au petrecut ziua prin parcuri, însoțiți de bunici.

Școlile din Timiș au fost închise luni, pentru prima dată în 15 septembrie, după ce sindicatele au obținut o zi liberă, în timpul unor negocieri, decizie aprobată apoi de Ministerul Muncii.

Mulți dintre dascăli și elevii lor au venit la Catedrala din centrul Timișoarei, unde sunt moaștele Sfântului Iosif Cel Nou de la Partoș.

Cristian Ilie Băleanu, profesor: „Aducem un suflu nou, aici la biserică, noile generații. Îl rugăm totodată pe Sf. Iosif cel Nou de la Partoș să avem un an prosper, să începem cât mai bine școala.”

Nuțu Rabota, profesor Liceul Auto Timișoara: „Am venit astăzi aici cu o parte din elevii mei și am venit ca ei să afle mai multe despre el, despre viața lui, minunile lui. Au primit cu bucurie ziua liberă.”

Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care au luat în considerare faptul că în această zi importantă rămânem aproape de copii, dar rămânem altfel decât dacă am fi avut desfășurată o activitate normală.”

IPS Ioan, Mitropolitul Banatului: „Mulțumim corpului didactic care a înțeles că nu se poate face școală fără Dumnezeu, fără credință.”

Cum ziua liberă a fost anunțată din scurt, foarte mulți părinți nu au avut cu cine să își lase copiii. Bunicii au fost cei care le-au venit în ajutor și i-au scos prin parc pe cei mici.

Bunică: „Ei se bucură, copiii, și am venit aici la parc.”

Bunică: „Eu lucrez tot în învățământ și avem și noi liber și atunci au stat cu mine, că mama a fost de noapte, tata e la lucru.”

Părinte: „În general e greu, dar cred că pentru un părinte care lucrează de acasă e mai simplu.”

Zile libere locale cu ocazia sărbătoririi unor sfinți mai primesc și elevii din Iași, în 14 octombrie, de Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, și cei din București, în 27 octombrie, de Sfântul Dimitrie cel Nou.

Dată publicare: 15-09-2025 17:49

