Ediție aniversară iMapp, în Piața Constituției. Fațada Parlamentului a devenit o galerie de artă digitală
Piața Constituției din Capitală a găzduit competiția internațională iMapp, un spectacol plin de culoare și sunet.
Pentru a zecea oară, fațada Palatului Parlamentului a devenit o galerie de artă digitală în aer liber, unde au fost proiectate lucrările celor mai buni artiști din lume.
O ediție aniversară, un show impresionant
Ediția aniversară a început cu un moment muzical spectaculos, în care acordurile maestrului Gheorghe Zamfir s-au împletit cu ritmurile unui DJ belgian și cu o proiecție impresionantă pe Palatul Parlamentului. Publicul, care a umplut Piața Constituției, a urmărit fascinat show-ul de lumină și sunet.
Spectatori: „Este foarte frumos, show-ul este foarte bun. Îmi plac luminile, concertul, totul este foarte frumos.”
„Foarte bine organizat, lumini, culori.”
Cele șapte proiecte înscrise în competiția internațională au rulat pe o suprafață de 23.000 de metri pătrați. Artiștii vizuali au redat prin video-mapping tema „Arta e peste tot”.
Spectator: „Ne așteptăm să fie ceva mai interesant pentru că este și an aniversar.”
Câștigătorul, desemnat de un juriu internațional, a fost studioul multimedia ELEKTRICK.ME din Bulgaria. Publicul și-a ales, de asemenea, favoritul, oferind cele mai multe voturi grupului GLITCH din Belgia.
Spectatori: „Stă cu gura căscată, e prima dată când vine.”
„Te atrag acolo, e ceva care te implică.”
Piața Constituției se va anima din nou duminică seară cu o paradă de peste 100 de mașini rare.
Sursa: Pro TV
Etichete: piata constitutiei, proiectii,
Dată publicare:
21-09-2025 07:26