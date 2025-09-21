Ediție aniversară iMapp, în Piața Constituției. Fațada Parlamentului a devenit o galerie de artă digitală

21-09-2025 | 07:35
Piața Constituției din Capitală a găzduit competiția internațională iMapp, un spectacol plin de culoare și sunet.

Mădălina Stețco

Pentru a zecea oară, fațada Palatului Parlamentului a devenit o galerie de artă digitală în aer liber, unde au fost proiectate lucrările celor mai buni artiști din lume.

O ediție aniversară, un show impresionant

Ediția aniversară a început cu un moment muzical spectaculos, în care acordurile maestrului Gheorghe Zamfir s-au împletit cu ritmurile unui DJ belgian și cu o proiecție impresionantă pe Palatul Parlamentului. Publicul, care a umplut Piața Constituției, a urmărit fascinat show-ul de lumină și sunet.

Spectatori: „Este foarte frumos, show-ul este foarte bun. Îmi plac luminile, concertul, totul este foarte frumos.”

„Foarte bine organizat, lumini, culori.”

Cele șapte proiecte înscrise în competiția internațională au rulat pe o suprafață de 23.000 de metri pătrați. Artiștii vizuali au redat prin video-mapping tema „Arta e peste tot”.

Spectator: „Ne așteptăm să fie ceva mai interesant pentru că este și an aniversar.”

Câștigătorul, desemnat de un juriu internațional, a fost studioul multimedia ELEKTRICK.ME din Bulgaria. Publicul și-a ales, de asemenea, favoritul, oferind cele mai multe voturi grupului GLITCH din Belgia.

Spectatori: „Stă cu gura căscată, e prima dată când vine.”

„Te atrag acolo, e ceva care te implică.”

Piața Constituției se va anima din nou duminică seară cu o paradă de peste 100 de mașini rare.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-09-2025 07:26

