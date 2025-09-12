Nikos și Andra au făcut spectatorii să aprecieze ploaia, la Unforgettable Festival. „Ne amintim cu drag că a plouat”

Riturile grecești s-au auzit în Piața Constituției, în prima seară de Unforgettable Festival.

autor
Alexia Banu

Peste 20.000 de oameni l-au ascultat, în ploaie, pe Nikos Vertis, ale cărui hituri au cucerit publicul din întreaga lume. Alături de Andra, invitata sa specială, cântărețul a creat un show de neuitat.

Un concert de neuitat, în ciuda ploii

Chiar dacă a plouat în București, oamenii au umplut Piața Constituției pentru a asculta hiturile artistului grec Nikos Vertis, un star internațional.

Spectatori: „Excelent, excelent, foarte bine.” (...)

„Cântă foarte frumos, ne bucurăm de muzică, de dans.”

Corespondent: „Așezați pe scaune sau în picioare ca să imortalizeze momentul, oamenii nu s-au lăsat descurajați de ploaie. Unii s-au pregătit cu pelerine, după cum puteți vedea și în spatele meu, însă alții par că nu simt picăturile de ploaie.”

„E perfect. Ne amintim cu drag că a plouat” spune o spectatoare.

Alături de Vertis, pe scenă a urcat Andra. Cei doi au încântat publicul cu o piesă în română.

Nikos Vertis, artist: „Mereu avem ceva special pentru invitați și mici surprize, însă cred că cel mai drăguț lucru va fi faptul că voi cânta alături de Andra. Cred că va fi un moment foarte, foarte bun, mai ales că îmi place de ea foarte mult.”

Andra, artistă: „E o bucurie să colaborez cu oameni pe care eu i-am ascultat de-a lungul anilor și mai ales când descoperi că cel pe care l-ai ascultat e și un om plăcut, modest, cald, pe lângă faptul că e un artist extraordinar și iubit, și apreciat, și foarte talentat.

Radu Fornea, organizator: „E un vis devenit realitate, Nikos Vertis, pe care absolut toți românii îl iubesc și care, iată, după o vară frumoasă în care cred că foarte mulți dintre români au fost în Grecia, ne vizitează el la Unforgettable Festival.”

Unforgettable Festival continuă până duminică în Piața Constituției. În această seară, pe scenă va urca Andrea Bocelli.

