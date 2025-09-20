Artă digitală pe fațada Parlamentului. Capitala găzduiește ediția a 10-a „iMapp” cu 7 artiști vizuali, cei mai buni din lume

20-09-2025 | 08:26
În seara de sâmbătă, artiști vizuali din toată lumea își vor proiecta lucrările grandioase pe fațada Palatului Parlamentului. Este a 10-a ediție „iMapp” găzduită la București. Juriul și publicul vor alege cea mai spectaculoasă creație de umbre și lumini.

Ștefan Maleș

7 artiști vizuali, cei mai buni din lume, vor intra în competiție cu proiecții pe fațada clădirii, simbol al Capitalei României. Unul dintre ei este din România.

Artist vizual: „Continui în stilul pe care l-am abordat și înainte, dar m-am pretat pentru Casa Poporului. Și cum este o clădire monumentală, am vrut și ca întreaga lucrare și animație să fie monumentală.”

Tema concursului, „Arta e peste tot”, le-a permis creatorilor să dea frâu liber imaginației.

Artist:Este o idee vastă. Ne-am concentrat pe „proporția de aur”, pentru că e ceva ce putem vedea peste tot. Este un număr cheie, care dictează tot.”

calea victoriei
Program Zilele Bucureștiului 2025. Evenimente pline de cultură, divertisment și surprize

În afara competiției, regizoarea Lidia Vidu va prezenta un proiect în parteneriat cu Festivalul Enescu.

Proiecții speciale iar intrarea este liberă

Regizoare: „Am ales trei minute din Rapsodia 1 a lui Enescu. Vorbește despre natură, despre sat și ajunge la elementele iconice din prezent. Toate astea se leagă într-o horă.”

Gong Zhen:Proiecțiile video sunt un nou tip de artă. Putem vedea cum artiștii folosesc spațiul pentru a crea lucrări speciale.”

Organizatoare:Începând cu ora 21:30 vom da startul celui mai mare concurs de video mapping din lume. Unde 7 artiști, câștigători ai celor mai mari festivaluri de renume mondial, își vor prezenta lucrările pe fațada Palatului Parlamentului.”

La ediția aniversară „iMapp” din Piața Constituției, cea de-a 10-a, intrarea este liberă.

Sursa: Pro TV

Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
