Calceolaria, Condurul Doamnei – flori spectaculoase pentru grădina sau balconul tău

Calceolaria, cunoscută și sub numele de Condurul Doamnei, este o plantă decorativă apreciată pentru florile sale colorate și deosebite prin forma lor unică.

Calceolaria este un gen ce cuprinde peste 300 de specii de plante erbacee anuale, perene și arbuști, originare în special din regiunile de mare altitudine ale Anzilor Patagonieni, până în nordul Mexicului.

Grupul Herbeohybrida de calceolarii, cunoscut sub denumirea populară de „Condurul Doamnei”, este apreciat pentru florile sale decorative. Iată cum să le cultivi și îngrijești.

Despre Condurul Doamnei

Calceolaria produce flori intens colorate și neobișnuite. Condurul Doamnei are flori cu diametrul între 1,5 și 5 cm, au un petal inferior mărit și pot fi galbene, portocalii sau roșii, uniforme, pestrițe sau bicolore. Inflorescențele apar în corimburi dense, care acoperă adesea frunzișul bazal. Plantele sunt comercializate mai ales la sfârșitul iernii sau începutul primăverii și înfloresc continuu timp de câteva săptămâni.

Calceolaria este originară din America Centrală și de Sud și este cultivată de obicei în interior, ca plantă de apartament. Genul include aproximativ 500 de specii de plante anuale și perene, cu grade diferite de rezistență.

Unele specii de Calceolaria sunt de talie mică, în timp ce altele cresc mai înalte și pot fi plantate în straturi și borduri de vară, adăugând culori vii și flori cu forme neobișnuite.

Unde se plantează Calceolaria

• Preferă lumina puternică, dar nu tolerează soarele arzător.

• Semințele de perene veșnic verzi și rezistente se seamănă în sol nisipos, bogat în humus; solul nu trebuie lăsat să se usuce.

• Plantează Calceolaria într-un loc adăpostit, ferit de vânt.

• Nu suportă temperaturile ridicate.

• Soiurile din grupul C. Herbeohybrida se cultivă în interior sau în sere încălzite.

Când se plantează Calceolaria

• În grădină, se plantează primăvara, după ce a trecut orice risc de îngheț; în zonele cu ierni blânde, se poate planta și toamna.

• Semințele de perene veșnic verzi și rezistente se seamănă în răsadnițe reci, toamna sau la începutul primăverii.

• Semințele din grupul C. Herbeohybrida se seamănă la căldură moderată, primăvara sau la sfârșitul verii.

• Butașii semi-înrădăcinați de C. integrifolia se iau la sfârșitul primăverii sau vara.

• Plantează Calceolaria la distanțe de 25–61 cm, în funcție de varietate.

• Solul trebuie menținut permanent umed, fără a fi lăsat să se usuce complet.

• Plantele crescute în interior trebuie pulverizate cu apă de două ori pe zi, dar nu direct pe flori.

• Fertilizează săptămânal, în perioadele în care planta nu este înflorită, folosind un îngrășământ lichid slab.

Îngrijirea florii

Udare și fertilizare

Udarea Calceolaria este un proces de echilibru. Lipsa de apă se manifestă prin frunze lăsate, însă excesul de apă nu este semnalat la timp și poate provoca putrezirea rădăcinilor sau a coroanei plantei.

Deși planta are nevoie de multă apă, există riscul de supra-udare, mai ales vara. Pentru a menține echilibrul corect, udă abundent, apoi lasă solul să se usuce complet înainte de următoarea udare.

La plantele din exterior, pe timp de vară caldă și secetoasă, udă zilnic, iar în perioade cu vreme moderată și umedă, lasă frunzișul să îți arate nevoia de apă.

De la începutul lunii mai și până la sfârșitul perioadei de înflorire, se poate aplica la fiecare două săptămâni o soluție foarte diluată de îngrășământ bogat în potasiu.

Îndepărtarea florilor uscate stimulează apariția de noi flori și prelungește înflorirea, așa că poți ciupi florile ofilite individual.

Totuși, când majoritatea florilor dintr-un buchet s-au ofilit, taie întregul buchet cu o foarfecă de grădină sterilizată.

Dacă dorești să colectezi semințe, trebuie să lași florile pe plantă pentru a forma păstăi de semințe. După ce păstăile s-au format complet, acestea se pot recolta la sfârșitul toamnei. Se pot deschide cu degetele pentru a elibera semințele.

Probleme comune

Cele mai serioase probleme care pot afecta Calceolaria sunt putrezirea rădăcinilor, putrezirea coroanei și mucegaiul gri.

Primele două probleme sunt cauzate de erori umane și pot fi prevenite prin echilibrarea udării, așa cum a fost descris mai sus.

Al treilea este o boală fungică care apare de obicei atunci când planta este în interior sau într-o seră, în condiții de umiditate ridicată.

Deși este ușor de observat în stadiile incipiente, nu există tratamente chimice disponibile pentru grădinarii amatori.

Mucegaiul gri poate fi adesea prevenit prin asigurarea unei ventilații adecvate și evitarea aglomerării plantelor. În afară de acestea, plantele pot fi atacate de afide, melci și limacși.

