În timp ce tinerii preferă alcoolul când sunt fericiți, părinții beau când sunt triști.

Acești studenți sărbătoresc rezultatele unui examen. Trei dintre ei și-au comandat ciocolată caldă, iar alții cocktail-uri cu mai puțin alcool. Pe aceeași masă și-au făcut loc doar două pahare cu bere.

Tânără: Suntem puțin mai responsabili pentru că avem și foarte multă informație în mediul online despre efectele negative ale alcoolului.

România, în fruntea Europei la consumul de alcool

Potrivit celor mai recente date oferite de o platformă de rezervări în restaurant, care a realizat un studiu pe un eșantion de aproape 500 de persoane din mediul urban, aproape 90% dintre respondenți spun că se limitează la cel mult 3 băuturi când ies în oraș. Jumătate au declarat că beau mai puțin decât în urmă cu un an.

Generațiile Z și Milenialii beau în mare proporție de fericire, iar cei trecuți de 56 de ani consumă când sunt triști. Tinerii preferă să se întâlnească și să bea acasă. Printre motive se numără și creșterea prețurilor la băuturile din restaurante și cluburi.

Specialiștii spun că această tendință a venit și în contextul altor schimbări.

Ioan Hosu, sociolog: Preocuparea pentru propria sănătate și propria bunăstare este mai importantă decât efectul de moment pe care îl procură consumul de alcool.

Alina Ciupei, psiholog: O altă explicație are legătură cu normalizarea și scăderea presiunii sociale. Nu mai trebuie să consumăm alcool pentru a ne integra în mediul social.

Totuși, potrivit ultimului raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România este în fruntea clasamentului european pentru consumul de alcool, cu 12,3 litri de alcool pur pe locuitor, cu mult peste media europeană de 8,5 litri.

La pol opus, țările cu cel mai redus consum de alcool din Uniunea Europeană sunt Grecia și Suedia, cu puțin peste 6 litri de alcool pur pentru un locuitor.