Asta propun, printr-un proiect de lege, mai mulți parlamentari, majoritatea din coaliția de guvernare. Odată cu introducerea în lege a acestei prevederi, divorțul la notar pentru cei cu copii sub 18 ani ar fi simplificat.

În prezent, dacă soții nu se înțeleg asupra numelui, divorțul ajunge în instanță.

În cazul în care proiectul ar fi adoptat, notarul ar putea să pronunțe divorțul dacă părinții care au copii minori cad de acord cu privire la celelalte aspecte legate de custodia comună, precum locuința copiilor, pensia de întreținere și programul de vizitare.