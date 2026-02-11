Edumetrix va folosi mii de indicatori, ca să găsească punctele slabe, corelând mediile copiilor, calitatea predării, implicarea directorilor și părerile părinților și ale elevilor. Raportul va conține sugestii pentru îmbunătățirea rezultatelor.

Directorii pot cere deja gratuit o radiografie a școlii pe care o conduc. Spre deosebire de evaluarea internă, unde conducerea analizează munca profesorilor, iar dascălii pe a elevilor, Edumetrix analizează obiectiv fiecare școală – fără teama de a supăra pe cineva – cu condiția ca toate informațiile să fie accesibile – rată de abandon, absențe, medii și rezultate la examene.

Corespondent Știrile ProTV: „Edumetrix va prelua și date din SIIR, platforma oficială a Ministerului Educației, care gestionează date – inclusiv cu caracter personal. Înscrierea elevilor, transferuri, situația școlară, corp didactic, bază materială și rețea școlară. Apoi vor fi date chestionarele, începând cu elevii de a șasea, cu 40 de întrebări, pentru părinți, 50 de întrebări, iar pentru directori, aproape 60. Cel puțin 70% dintre profesorii fiecărei școli ar trebui să participe, ca raportul final să fie relevant”.

Vor fi evaluate mai multe domenii – procesul de învățare, starea de bine a copiilor, cursurile urmate de profesori, calitățile de manager ale directorilor, resursele – digitale, umane, financiare. Platforma oferă în final un scor, ca punct de plecare într-o monitorizare care se reia la câteva luni.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației: „Platforma funcționează în paralel cu a noastră”.

Consiliera premierului, Luciana Antoci, care ar putea prelua Ministerul Educației, spune că, în paralel, ar trebui introduse și evaluări anuale ale elevilor, la toate materiile.

Luciana Antoci, consiliera premierului pe educație: „Ar fi o revoluție”.

Platforma Edumetrix poate fi folosită, spun dezvoltatorii, și la grădinițe.