SpaceX produce rachete, oferă un serviciu de internet prin satelit numit Starlink și deține și controversata companie de inteligență artificială a lui Musk, xAI, relatează bbc.com.

Oferta publică inițială (IPO) de pe piața bursieră americană este așteptată să fie cea mai mare din istoria Wall Street și ar putea începe luna viitoare, sub simbolul bursier SPCX.

Datorită acțiunilor pe care le deține în SpaceX, IPO-ul l-ar putea transforma pe Musk - care este deja cea mai bogată persoană din lume - într-un trilionar.

SpaceX este evaluată la 1,25 trilioane de dolari, iar faptul că Elon Musk deține pachetul majoritar de acțiuni înseamnă că participația sa ar putea ajunge să valoreze peste 600 de miliarde de dolari.

Anul trecut, Musk a devenit prima persoană cu o avere netă care a depășit 500 de miliarde de dolari.

Aceasta înseamnă că listarea SpaceX i-ar putea duce averea totală la peste un trilion de dolari.

Documentele depuse oferă o imagine detaliată a situației financiare a SpaceX.

Anul trecut, Space Exploration Technologies, numele oficial al companiei, a avut venituri de 18,6 miliarde de dolari, dar a înregistrat o pierdere netă de 4,9 miliarde de dolari.

În primele trei luni ale acestui an, compania a avut vânzări de 4,7 miliarde de dolari, dar o pierdere netă de 4,3 miliarde de dolari.

Între timp, bilanțul arată că are 102 miliarde de dolari în active (precum rachete și echipamente), dar și 60,5 miliarde de dolari datorii.

Ruth Foxe-Blader, partener la firma de capital de risc Citrine Venture Partners din SUA, a declarat pentru BBC că „nu este surprinzător ca un astfel de proiect să fie pe pierdere, chiar și în momentul listării la bursă”.

Ea a spus că listarea era așteptată, dar este „extrem de interesantă”.

„SpaceX este un proiect uriaș, cu foarte multe direcții de dezvoltare și multe elemente care indică viitorul.”, a mai precizat ea.

SpaceX a menționat peste jumătate de miliard de dolari în costuri legale estimate, provenite dintr-o serie de procese.

Unele dintre acestea includ mai multe acțiuni în justiție care susțin că Grok, chatbotul creat de xAI, este folosit pentru a genera deepfake-uri sexualizate cu femei și fete reale.

Musk a declarat că intenționează să desființeze xAI și să își continue ambițiile în domeniul inteligenței artificiale sub SpaceX.

SpaceX deține și platforma X (fostul Twitter), pe care Musk a cumpărat-o în 2022.

Alte procese aflate în desfășurare împotriva SpaceX includ acuzații de nerespectare a regulilor UE privind moderarea conținutului, încălcări ale drepturilor de autor muzicale și încălcări de securitate a datelor.

Concurența în IA

De asemenea, în documente apare și un acord financiar recent între SpaceX și compania de AI Anthropic, dezvoltatorul Claude.

Anthropic va plăti 15 miliarde de dolari pe an pentru acces la centrele de date din sudul SUA pentru xAI, care a fost recent achiziționată de SpaceX.

Deși ambițiile lui Musk în AI au fost afectate de controverse, afacerea cu rachete SpaceX și Starlink sunt considerate lideri în industrie, având un avantaj clar față de concurență.

Depunerea IPO vine la doar câteva zile după ce Musk a pierdut un proces important împotriva companiei rivale OpenAI și a directorului său, Sam Altman.

Musk a susținut că Altman a încălcat un acord non-profit prin transformarea OpenAI într-o companie cu scop lucrativ.

Instanța a decis unanim respingerea cazului, considerând că termenul legal pentru acțiune expirase deoarece Musk a așteptat prea mult înainte de a depune plângerea în 2024.

La proces, Musk a declarat că startup-ul său xAI este mic în comparație cu OpenAI, care se pregătește și el să vândă acțiuni publice în curând.

Racheta gigant SpaceX Starship urmează să fie lansată în această săptămână, însă compania a fost și sub supraveghere din cauza condițiilor de muncă din facilitățile sale.

Musk a fost de asemenea criticat pentru pozițiile sale politice de dreapta și pentru apropierea de președintele SUA Donald Trump, cu care a călătorit recent în China.