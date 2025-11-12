Dulceață de mure: rețeta simplă, naturală și plină de aroma. Trucuri pentru un gust intens și o culoare perfectă

Dulceața de mure este una dintre cele mai aromate dulcețuri pe care le poți face.

Această dulceață are o culoare intensă și o aromă inconfundabilă, se face ușor și se păstrează mult timp. O poți mânca simplă, cu pâine prăjită cu unt, în clătite, tarte, gogoși sau multe alte deserturi.

Murele, vedetele toamnei

Murele sunt fructe comestibile, de culoare închisă, care cresc pe arbuști cu spini (mure) din genul Rubus, parte a familiei trandafirilor.

Murele sunt originare din nord-estul Americii de Nord, dar și din zonele de pe coasta Pacificului a SUA și din anumite regiuni ale Angliei.

Sunt un ingredient popular în deserturi precum prăjituri și plăcinte, se folosesc la prepararea dulcețurilor și gemurilor și apar frecvent în produse de patiserie.

Pe lângă faptul că sunt gustoase și versatile, murele sunt și benefice pentru sănătate, deoarece conțin niveluri ridicate de antioxidanți, precum și vitamina C și fier.

Cum se prepară dulceața de mure

Shutterstock

Ingrediente

· 1,2 kg mure

· 700 g zahăr tos

· 1 lămâie stroarsă

Mod de preparare

Dacă nu ai un termometru pentru zahăr, pune cu câteva ore înainte câteva farfurioare mici în congelator.

Spală murele și pune-le într-o cratiță mare, cu fund gros. Gătește-le la foc mediu spre mare timp de 8–10 minute, amestecând din când în când, până când majoritatea murelor s-au înmuiat, iar cele rămase sunt aproape acoperite de suc.

Adaugă zahărul treptat, în trei reprize, amestecând după fiecare. Adaugă sucul de lămâie.

Adu amestecul la punctul de fierbere, apoi redu ușor focul și fierbe în clocote mici timp de 8–10 minute, până când temperatura gemului ajunge la 105°C pe termometrul de zahăr. În acest punct, bulele vor deveni mai mici, semn că cea mai mare parte a apei s-a evaporat.

Dacă nu ai un termometru, testează consistența folosind o farfurioară răcită în congelator. Pune o linguriță de dulceață pe farfurioară și las-o câteva secunde, apoi trece degetul prin mijloc. Dacă se încrețește ușor la suprafață, formând o peliculă subțire, este gata. Dacă rămâne lichidă și se reunește imediat, mai fierbe câteva minute și repetă testul cu o altă farfurioară rece.

Împarte cu grijă dulceața în șase borcane calde, sterilizate, și închide-le cu capace sterilizate. Se păstrează borcanele, nedesfăcute, într-un loc răcoros și întunecat până la 12 luni. După deschidere, păstrează dulceața la frigider.

Pentru gem de mure și trandafir: folosește 1,8 kg mure, renunță la zeama de lămâie și și adaugă 2–3 linguri de apă de trandafir.

Pentru gem de coacăze negre și mure: folosește proporții egale de coacăze negre mure și adaugă puțin lichior de coacăze.

Pentru gem de mure și vanilie: folosește 1,8 kg mure, adaugă semințele din 2 păstăi de vanilie și pune și păstăile golite printre fructe, scoțându-le înainte de a turna gemul în borcane.

Sfaturi utile pentru o dulceață de mure perfectă

Pentru sterilizarea borcanelor preîncălzește cuptorul la 110°C. Spală borcanele în apă fierbinte cu detergent, clătește-le bine, apoi pune-le pe o tavă în cuptor (cu gura în sus) timp de 30 de minute. Capacele se fierb 10 minute într-un vas mic cu apă clocotită. Toarnă dulceața în borcane cât timp atât dulceața, cât și borcanele sunt încă fierbinți.

Pentru un gust mai acrișor, mai puțin dulce, adaugă o lingură de oțet de mere înainte de a-l turna în borcane.

Dacă nu ai suficiente mure proaspete, poți completa cu mure congelate. Nu vor avea la fel de mult gust, dar vor funcționa.

Cum se face sterilizarea borcanelor

Spală-le în apă fierbinte cu detergent, apoi usucă-le în cuptor la 170°C timp de cel puțin 10 minute. Toarnă gemul în borcane cât timp acestea sunt încă calde.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













