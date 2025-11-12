Dulceață de mure: rețeta simplă, naturală și plină de aroma. Trucuri pentru un gust intens și o culoare perfectă

Stiri Diverse
12-11-2025 | 17:32
dulceata de mure
Shutterstock

Dulceața de mure este una dintre cele mai aromate dulcețuri pe care le poți face.

autor
Anca Lupescu

Această dulceață are o culoare intensă și o aromă inconfundabilă, se face ușor și se păstrează mult timp. O poți mânca simplă, cu pâine prăjită cu unt, în clătite, tarte, gogoși sau multe alte deserturi.

Murele, vedetele toamnei

Murele sunt fructe comestibile, de culoare închisă, care cresc pe arbuști cu spini (mure) din genul Rubus, parte a familiei trandafirilor.

Murele sunt originare din nord-estul Americii de Nord, dar și din zonele de pe coasta Pacificului a SUA și din anumite regiuni ale Angliei.

Sunt un ingredient popular în deserturi precum prăjituri și plăcinte, se folosesc la prepararea dulcețurilor și gemurilor și apar frecvent în produse de patiserie.

Citește și
mure
Se strică fructele în pădurile României. Motivul alarmat pentru care afinele, murele și zmeura nu mai sunt culese

Pe lângă faptul că sunt gustoase și versatile, murele sunt și benefice pentru sănătate, deoarece conțin niveluri ridicate de antioxidanți, precum și vitamina C și fier.

Cum se prepară dulceața de mure

Ingrediente 

· 1,2 kg mure 

· 700 g zahăr tos 

· 1 lămâie stroarsă

Mod de preparare 

Dacă nu ai un termometru pentru zahăr, pune cu câteva ore înainte câteva farfurioare mici în congelator.

Spală murele și pune-le într-o cratiță mare, cu fund gros. Gătește-le la foc mediu spre mare timp de 8–10 minute, amestecând din când în când, până când majoritatea murelor s-au înmuiat, iar cele rămase sunt aproape acoperite de suc.

Adaugă zahărul treptat, în trei reprize, amestecând după fiecare. Adaugă sucul de lămâie.

Adu amestecul la punctul de fierbere, apoi redu ușor focul și fierbe în clocote mici timp de 8–10 minute, până când temperatura gemului ajunge la 105°C pe termometrul de zahăr. În acest punct, bulele vor deveni mai mici, semn că cea mai mare parte a apei s-a evaporat.

Dacă nu ai un termometru, testează consistența folosind o farfurioară răcită în congelator. Pune o linguriță de dulceață pe farfurioară și las-o câteva secunde, apoi trece degetul prin mijloc. Dacă se încrețește ușor la suprafață, formând o peliculă subțire, este gata. Dacă rămâne lichidă și se reunește imediat, mai fierbe câteva minute și repetă testul cu o altă farfurioară rece.

Împarte cu grijă dulceața în șase borcane calde, sterilizate, și închide-le cu capace sterilizate. Se păstrează borcanele, nedesfăcute, într-un loc răcoros și întunecat până la 12 luni. După deschidere, păstrează dulceața la frigider.

Pentru gem de mure și trandafir: folosește 1,8 kg mure, renunță la zeama de lămâie și și adaugă 2–3 linguri de apă de trandafir.

Pentru gem de coacăze negre și mure: folosește proporții egale de coacăze negre mure și adaugă puțin lichior de coacăze.

Pentru gem de mure și vanilie: folosește 1,8 kg mure, adaugă semințele din 2 păstăi de vanilie și pune și păstăile golite printre fructe, scoțându-le înainte de a turna gemul în borcane.

Sfaturi utile pentru o dulceață de mure perfectă

Pentru sterilizarea borcanelor preîncălzește cuptorul la 110°C. Spală borcanele în apă fierbinte cu detergent, clătește-le bine, apoi pune-le pe o tavă în cuptor (cu gura în sus) timp de 30 de minute. Capacele se fierb 10 minute într-un vas mic cu apă clocotită. Toarnă dulceața în borcane cât timp atât dulceața, cât și borcanele sunt încă fierbinți.

Pentru un gust mai acrișor, mai puțin dulce, adaugă o lingură de oțet de mere înainte de a-l turna în borcane.

Dacă nu ai suficiente mure proaspete, poți completa cu mure congelate. Nu vor avea la fel de mult gust, dar vor funcționa.

Cum se face sterilizarea borcanelor 

Spală-le în apă fierbinte cu detergent, apoi usucă-le în cuptor la 170°C timp de cel puțin 10 minute. Toarnă gemul în borcane cât timp acestea sunt încă calde.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: fructe, mure, borcan, dulceata,

Dată publicare: 12-11-2025 17:32

Articol recomandat de sport.ro
Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”
Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”
Citește și...
Mure - beneficii pentru sănătate și cum să le depozitezi. Lucruri pe care puțin le știu despre aceste fructe de pădure
Stiri Diverse
Mure - beneficii pentru sănătate și cum să le depozitezi. Lucruri pe care puțin le știu despre aceste fructe de pădure

Murele sunt fructe de culoare purpurie, pline de nutrienți beneficii pentru sănătate.

Se strică fructele în pădurile României. Motivul alarmat pentru care afinele, murele și zmeura nu mai sunt culese
Stiri Diverse
Se strică fructele în pădurile României. Motivul alarmat pentru care afinele, murele și zmeura nu mai sunt culese

Pădurile României mustesc de afine, mure și zmeură, dar unele direcții silvice nu reușesc să adune fructele.

Producția de zmeură și mure este cea mai bună din ultimii ani. În supermarketuri ajung cele din import
Stiri Diverse
Producția de zmeură și mure este cea mai bună din ultimii ani. În supermarketuri ajung cele din import

Producția de zmeură și mure este cea mai bună din ultimii ani, în mare parte din țară. Cultivatorii spun că au creșteri și de 40 la sută la cantitatea recoltată, față de 2023.

România începe să aibă producție de fructe de pădure. Mulți fermieri investesc în această afacere
Stiri Diverse
România începe să aibă producție de fructe de pădure. Mulți fermieri investesc în această afacere

Chiar dacă importăm masiv fructe de pădure, România începe să aibă și producție proprie. Mulți ingineri și fermieri investesc în această afacere câștigătoare pe termen lung.

Nu mai există forță de muncă pentru fructele de pădure. În premieră, sunt scoase la licitație online
Stiri actuale
Nu mai există forță de muncă pentru fructele de pădure. În premieră, sunt scoase la licitație online

În timp ce în piețe și supermarketuri cererea de afine, zmeură și mure autohtone este mare, fructele noastre de pădure merg în special la export.

Recomandări
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției
Stiri Politice
Discuții la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților. Alături de președinte sunt reprezentanții Justiției și ai coaliției

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat din nou, miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei de guvernare, dar de această dată vor lua parte la discuţii şi reprezentanţi ai magistraţilor.

Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private
Stiri actuale
Curtea Constituţională amână pentru 25 noiembrie legea referitoare la plata pensiilor private

Curtea Constituţională a amânat, miercuri, pentru 25 noiembrie, dezbaterile cu privire la sesizările depuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.

Grindeanu: “Cu Ilie Bolojan am o relație de lucru. Stăm și la o cafea, mai și mâncăm câteodată. Evident că e loc de mai bine”
Interviurile Stirileprotv.ro
Grindeanu: “Cu Ilie Bolojan am o relație de lucru. Stăm și la o cafea, mai și mâncăm câteodată. Evident că e loc de mai bine”

„De lucru” – așa descrie liderul PSD, Sorin Grindeanu, relația cu premierul Ilie Bolojan, partenerul său de coaliție. Grindeanu recunoaște, totuși, că vorbește des cu șeful Guvernului. "Stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm, câteodată", spune el.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 12 Noiembrie 2025

47:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28