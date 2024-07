Producția de zmeură și mure este cea mai bună din ultimii ani. În supermarketuri ajung cele din import

Ploile au ajutat aceste fructe iubitoare de apă, iar culesul a început cu două săptămâni mai devreme. Zmeură și murele românești ajung mai ales în magazinele mici și piețe și s-au ieftinit, în medie, cu 5 lei pe kilogram.

În judeţul Iaşi, Dorian Secar[ a cultivat zmeură și mure pe un hectar și jumătate.

Dorian Secara cultivator de zmeură: "S-au dezvoltat foarte ok plantele anul ăsta. Estimativ cu 30% mai bună fată de anul trecut. Anul trecut şi acum 2 ani am avut probleme, din cauza secetei."

În Neamţ, o familie care a muncit în străinătate a înfiinţat acasă, cu banii strânși, o cultură de zmeură. Acum, oamenii au o recolta-record.

Marius Lazăr, cultivator de zmeură: "Am început într-o joacă, să avem pentru o dulceaţă. Iniţial, am plantat jumate din bucata asta de pământ. Anul trecut am întregit-o la o jumătate de hectar. Acum este pe rod sută la sută. O să depăşim 5 tone."

Şi în alte zone din țară, producția este mai mare măcar cu zece procente, față de anul trecut. Zmeură și murele proaspate românești se vând în special în magazine mici şi pieţe. Producţia bună a scăzut preţul cu 5 lei la kilogram. Zmeură costă 25-30 de lei kilogramul, murele, 20-25.

În supermarketuri însă aceste fructe care provin în general din import sunt de trei ori mai scumpe. Cultivatorii români spun că le este foarte greu să încheie contracte cu magazinele mari.

Potrivit INS, suprafața cultivată cu zmeură s-a dublat, la nivel national- de la 89 de hectare, în 2022, la peste 183 de hectare, în 2023. La mure, creşterea a fost de 50 la sută în aceeaşi perioadă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: