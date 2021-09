România începe să aibă producție de fructe de pădure. Mulți fermieri investesc în această afacere

Chiar dacă importăm masiv fructe de pădure, România începe să aibă și producție proprie. Mulți ingineri și fermieri investesc în această afacere câștigătoare pe termen lung.

Dovada că fructele de pădure românești ajung în piețe și magazine. Și suprafața pe care se cultivă a crescut semnificativ și a ajuns, în 2021, la 5 mii de hectare.

La doar 18 kilometri de Bucureşti, în localitatea Afumaţi, Nicolae, inginer agronom de profesie, are o plantaţie de zmeură şi mure. Şi-a început afacerea de câţiva ani iar acum are două hectare cultivate.

Camburu Nicolae: "Am început cu circa 2 500 de metri şi uşor uşor de la an la an am extins cultura. Cererea e din ce în ce mai mare pentru ceste fructe naturale. Ele sunt fructe perisabile care se depreciază şi dacă nu le procesezi în aceeaşi zi sau le bagi la frigider, congelator se alterează".

Ca să îşi vândă repede recolta a pus la punct un circuit, în care doritorii sunt aşteptaţi să îşi culeagă singuri fructele. Un kilogram cules de ei costa 8 lei sau gata cules între 12 şi 15 lei kg. Iar de anul acesta, a început să procesze fructele rămase în gem, vin, pălincă sau murată.

Astfel de afaceri cu mure, zmeură şi afine s-au dezvoltat tot mai mult. Iar fructele ajung uşor în pieţe sau direct la clienţi, prin aplicaţii.

În acelaşi timp s-au dezvoltat şi pepinierele care vând puieţi cu mure sau zmeură. Acest proprietar spune că trimite puieţi în toată ţara. Afacerea i s-a dezvoltat în timp iar acum a ajuns la un profit de 200 de mii de euro pe an.

Gabriel Achim: "E o producţie foarte bună dacă ne raportăm la ultimii ani. Fructele se vând la contracte, la procesatori, avem contracte în piaţă. Zmeura este dorită în această perioadă, însă de specificat că românul este învăţat să consume fructele. Zmeura nu e ca banana, trebuie consumată iunie, iulie august".

Potrivit Agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru Agricultură, suprafaţa cultivată cu fructe de pădure cum ar fi zmeura, afine, coacăze a crescut din 2010 de şapte ori şi a ajuns la 5000 de hectare. Producţia totală de zmeură, de pildă este de 205 tone. Chiar şi aşa, cu o industrie în plină dezvoltare, am importat mai multe fructe de pădure decât am exportat.