În lunile care au urmat, suma a fost revendicată de cele două femei care au găsit banii, dar și de moștenitorul proprietarului dulapului. Reprezentanții municipalității au demarat o verificare pentru a stabili cine avea dreptul la cei 86.000 de euro, relatează Today.it.

Cazul a fost închis pe 30 iulie, fără ca administrația locală să fie nevoită să ia o decizie. Cele trei părți au anunțat Primăria că au ajuns la un acord privind împărțirea banilor.

Potrivit anunțului publicat pe panoul municipal, suma a fost ulterior restituită celor trei, conform înțelegerii la care au ajuns.