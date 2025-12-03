Doi români, prinși în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din Alicante prin metoda „bucla libaneză”

Poliția spaniolă a arestat doi bărbați români, de 25 și 49 de ani, în Alicante, după ce i-a prins în flagrant încercând să fure bani de la un bancomat din centrul orașului, folosind tehnica „bucla libaneză”

Cei doi au fost acuzați de fraudă și distrugere de bunuri.

Operațiunea poliției a avut loc în noaptea de 8 noiembrie în Alicante. Un apel la linia de urgență 091 a alertat autoritățile cu privire la prezența a doi bărbați care manipulau un bancomat într-o bancă situată pe o stradă centrală a orașului, scrie informacion.es.

Ofițerii care au mers la fața locului i-au observat pe cei doi în apropiere, corespunzând descrierilor oferite de martori, așa că au efectuat o supraveghere discretă și au văzut cum s-au îndreptat către o altă sucursală bancară situată la câteva sute de metri de prima, unde fuseseră văzuți manipulând bancomatul.

Unitatea poliției staționată în apropierea băncii a observat cum unul dintre bărbați, cu ceea ce părea a fi o șurubelniță, începea să manipuleze placa situată în partea de jos a bancomatului, în timp ce celălalt, într-o atitudine vigilentă, încerca să-l acopere pentru a nu fi descoperiți. Având în vedere circumstanțele, ofițerii au decis să se apropie pentru a-i identifica. Totuși, suspecții au observat prezența poliției și au încercat să fugă pe jos în direcții opuse, astfel că polițiștii au cerut întăriri, iar cei doi bărbați au fost prinși.

Ofițerii au verificat starea bancomatelor din zonă, observând că două dintre ele prezentau urme de manipulare a plăcilor metalice prin care se extrage numerarul, motiv pentru care cei doi bărbați au fost reținuți pentru infracțiunile de fraudă și distrugere de bunuri.

În timpul percheziției celor doi reținuți, agenții au găsit printre obiectele lor o șurubelniță plată parțial îndoită și mai multe plăci de plastic folosite pentru comiterea furturilor la bancomate prin tehnica „bucla libaneză”.

După finalizarea procedurilor polițienești, cei doi au fost predați instanței de serviciu din Alicante.

O tehnică veche de furt

Tehnica „bucla libaneză” a fost folosită pe scară largă cu câțiva ani în urmă. Aceasta presupune manipularea slotului de eliberare a banilor de la un bancomat prin introducerea unor plăci subțiri de metal, astfel încât numerarul să rămână blocat atunci când un utilizator încearcă să retragă bani. Ulterior, unul dintre infractori se apropie, colectează banii blocați și îi fură.

În plus, bancomatul devine inutilizabil până la repararea lui. Această practică este de obicei realizată noaptea, când băncile sunt închise.

O altă variantă a „Lebanese loop” este reținerea cardurilor ale căror proprietari cred că au fost „înghițite” de bancomat, când, de fapt, acestea sunt blocate cu un dispozitiv plasat de escroci.

